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据朝中社报道，北韩在西海卫星发射场进行了重大试验。西海卫星发射场位于东仓里，具备火箭发动机试验场，是北韩核武开发的核心设施之一。





北韩的核武开发核心设施有三处，分别为东仓里、丰溪里和宁边。丰溪里设有核试验场，宁边则设有核研究园区。此前北韩在无核化对话时期约定将停止使用并关闭这三处设施，但目前这些设施或重新启用，或出现启用迹象。





在去年6月12日的新加坡美北首脑会谈上，北韩方面约定关闭东仓里发射场。同年9月发布的南北韩平壤共同宣言也明确指出将永久关闭东仓里设施。此后北韩出现了拆除东仓里设施的迹象，不过事后发现，北韩只是在拆除老旧设施，将为开发新型发动机进行的更新工作伪装为无核化措施。韩国军方今年夏天得出了东仓里导弹发射场已修复的结论。





丰溪里核试验场的情况也与之相似。北韩炸毁了第2、3、4号坑道，1号坑道在核试验后被关闭。但北韩并未邀请核专家观看炸毁过程，虽然现场部分对外媒记者公开，但仍引发外界质疑。对此，韩国联合参谋本部议长朴汉基在国政监查中表示，如果北韩进行修理工作，坑道仍可再度使用。





有观察指出，宁边综合核开发园区也有重新启用的迹象。美国对卫星照片的分析显示，用于试验的轻水反应堆冷却系统出现试验情况，这意味着北韩的三大核武开发核心设施完好，随时都能再度使用，韩半岛局势也可能退回到对话前的状态。





美国针对北韩的行动提出了强烈警告。8日，白宫国家安全事务助理罗伯特•奥布莱恩警告称，如果北韩选择违背约定的道路，美国对此保有“很多手段”。美国总统特朗普说，金正恩如果采取敌对行动，将失去太多，实际上将失去一切。不过美国仍敦促北韩展开对话。美国防长埃斯珀表示，与北韩的对话大门始终敞开。