运动服饰设计专家——韩国“Yulim Global”公司

© Yulim Global

韩国创新型企业的发展一直对全球经济产生积极影响，他们的新想法不断改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“Yulim Global”公司，这是一家运动服饰生产企业。让我们与公司首席执行官金基慧（音译：김기혜）女士一道，聊一聊她们公司。





自2013年公司成立以来，韩国“Yulim Global”公司已经开发出了56种不同类型的防护服、116种泳衣和44种瑜伽服，以满足消费者的各种需求。韩国“Yulim Global”公司成立还有一个特别的故事。





金基慧女士在儿童教育和社会福利方面拥有丰富的工作经验。她一直通过经营非营利性福利设施来帮助老年人。在帮助老年人保持健康和幸福的同时，她对运动产生了兴趣。她指出，与年轻一代相比，老年人关于运动服的选择更少。她想开发出无论年龄大小都能够方便穿着的功能性运动服。她的第一个产品是皮疹防护服。皮疹防护服是水上运动的一种产品，可用于冲浪、滑水等水上运动。运动服装可阻挡有害的紫外线，并保护皮肤免受皮疹或擦伤的困扰。此外，皮疹防护产品配有长袖衬衫和短裤，各个年龄段的人都可以选用，且不必担心过度暴露身体。在了解各种运动服的功能和设计后，金女士看到了皮疹防护服的优点。自2013年成立韩国“Yulim Global”公司以来，她开始设计制作皮疹防护服。当时，韩国的消费者对这种防护服并不熟悉。然而，随着韩国“Yulim Global”公司开始生产并推向市场，其产品便成为最受欢迎的夏季时尚产品之一。正是因为消费者对这种产品产生了积极的反响，韩国“Yulim Global”公司的皮疹防护服月销售额在2015年达到1亿韩元。在皮疹防护服取得成功后，韩国“Yulim Global”公司得以在韩国当地的运动服市场扎下了根。2016年，公司再次以其瑜伽服吸引了消费者的眼球。





在设计制作瑜伽服时，韩国“Yulim Global”公司考虑了不同的年龄段和不同的身体类型。在韩国，通常只有几个主要的女士尺码，分别是44、55和66。韩国女士的平均尺码是66，但市场上大多数仅提供55或44这种较小尺码的衣服。由于缺少大尺码产品，大码女性几乎找不到能使她们看起来苗条的时髦衣服，她们往往别无选择，只能购买宽松的、蓬松的衣服。运动服也一样，大多数运动服装都是为年轻人和瘦弱的人设计的。对于运动服选择非常有限的大码消费者，韩国“Yulim Global”公司推出了大码瑜伽服。公司在新运动服的材料和设计上投入了巨大的精力，因此即使衣服是大尺码，但任何穿着它的人都可以看起来具有非常大的吸引力，而且设计款式也非常时尚。





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尽管韩国“Yulim Global”公司是一家小公司，但他们使用质量最好的材料，与大公司的材料一样好。这样做的目的就是让消费者感到舒适，其产品能确保紧实的贴合性，使消费者能够展现出完美的身体曲线。由于运动服装的运动设计和舒适合身性，人们可以在日常生活中穿着它们。2017年以来，凭借产品高品质的特性和设计时尚的特色，韩国“Yulim Global”公司的22种产品入选了首尔市商务厅举办的“首尔杰出产品奖”。韩国“Yulim Global”公司的产品也获得了海外市场的认可。





2016年以来，韩国“Yulim Global”公司已与14个国家的买家举行了业务洽谈会，吸引了来自瑜伽之乡印度的极大兴趣。从一开始，韩国“Yulim Global”公司就致力于吸引各个年龄段的消费者。现在，韩国“Yulim Global”公司将通过其高品质的产品和独特的时尚设计征服世界各地更多的消费者。