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今年以来，美国和中国之间贸易战一直不断升级，日本对韩国半导体行业关键原材料实施出口限制，韩国半导体行业疲软，面临多重打击，今年韩国出口行业一直举步维艰。但是尽管如此，韩国仍有望连续三年实现超过1万亿美元的贸易额，主要是指货物和服务的进出口总额。今天，我们邀请到了韩国全球经济研究所所长金大镐（音译：김대호）先生，与他共同回顾2019年韩国进出口行业的整体形势。





韩国今年的进出口总额已经出现大幅下降趋势。出口比去年下降了两位数，达到10.2％。但韩国仍然实现了贸易顺差，这意味着韩国出口超过进口。在20年前的亚洲金融危机中，情况却恰恰相反，导致外汇储备出现大幅短缺，最终导致韩国出现重大经济危机。但是现在韩国实现了贸易顺差，当然顺差总额有所缩小。





自去年12月以来，韩国出口已连续12个月下降，是自2015年1月至2016年7月曾经连续19个月下降以来最长的一次。这是自2016年以来，出口首次出现大幅萎缩，这也是韩国出口额在过去十年间首次出现两位数下降。那么，韩国为什么今年一直无法扭转出口额下降的趋势呢？





最重要的是韩国的主要出口产品半导体的价格一直在下降。尽管今年出口的半导体数量有所增加，但由于芯片价格暴跌，出口实际总额有所下降。由于敏感的商业环境，半导体价格往往会剧烈波动。从2018年末到今年上半年，半导体的价格一直处于最低水平，部分原因是中国半导体行业的崛起，出现了大量的竞争对手。然而幸运的是，目前局势正在出现转机。另一个负面因素是美中贸易战，这对韩国经济造成了沉重打击。有一个谚语可以形容目前的局势：“城门失火，殃及池鱼。”但这是不可避免的，因为韩国过分依赖美国和中国市场。毫无疑问，由于世界上两个最大的经济体之间的贸易争端导致的贸易萎缩，也削减了韩国对美国和中国的出口。正是由于这些原因，今年韩国的整体出口量出现了大幅下降的趋势。





韩国不是唯一一个出口大幅下降的国家。美中之间的贸易争端一直持续蔓延，除中国外，全球所有前十大出口商的海外销售都在减少。但是韩国受到的打击更大，因为高度依赖美中这两个最主要的经济体，因此受到贸易战的直接影响。半导体业务的低迷也导致韩国出口大幅下降。过去一年中，DRAM芯片价格暴跌了49％，这严重损害了韩国当地芯片制造商的盈利能力。从积极的方面来看，韩国有望连续第三年实现超过1万亿美元的贸易额。





鉴于全球经济放缓的大背景，韩国贸易总额超过1万亿美元的确是一项了不起的成就。特别是韩国去年对中国的出口大幅下降，中国从韩国进口许多中间产品，生产成品后，出口到美国。由于美中贸易争端，美中之间的贸易额下降不可避免地减少了韩国对美国的出口。韩国今年也与日本发生了贸易争端。贸易摩擦最早开始于7月份，当时日本对其向韩国出口的主要工业材料实施了限制。尽管外部贸易环境非常严峻，但预计今年韩国的贸易额仍将超过1万亿美元，这表明韩国经济实力足以承受目前的外部冲击。





今年1月至11月，韩国的出口总额为4969亿美元，而进口总额为4596亿美元。从进出口整体形势来看，截至11月底，韩国贸易总额为9565亿美元。如果加上12月份的贸易额，韩国必将实现超过1万亿美元的贸易总额。今年，全球贸易环境陷入动荡局面，美中贸易争端、全球经济疲软以及无协议脱欧的不确定性因素日益增加。更糟糕的是，日本对3种主要工业材料实施出口限制，限制向韩国出口这些原材料产品，并将韩国从所谓的受信任贸易伙伴“白名单”中删除。但是，到目前为止，韩国已度过了最困难的阶段，依然保持其在贸易中的强势地位。值得一提的是，韩国今年对东南亚国家的出口已经增长到占其出口总量的20％以上，可以说韩国成功地实现了出口市场多元化。正是看到了韩国进出口行业未来积极发展的信号，许多分析师预计韩国出口将大幅反弹。





韩国政府预测，韩国的出口今年将触底反弹。当然，今年出口下降的影响可能会持续一段时间。但是半导体价格将上涨，存储芯片的销售也在不断增长。因此，预计从明年3月份开始半导体出口将快速增长。韩国还收到了越来越多的全球造船订单，而其汽车和石化产品的海外销售也在不断增长。





韩国国际贸易协会预测，明年韩国出口额将达到5610亿美元，比今年增长3.3％，进口额将同比增长3.2％，达到5220亿美元，预计2020年的贸易总额将达到10830亿美元。这项预测是基于市场对5G设备需求的预期增长做出的。未来，半导体价格将会上涨，出口目的地的多样化以及新行业产品出口的预期增长都将推动韩国出口的大幅增长。当然，尽管如此，目前仍然存在一定的风险因素。





目前，面临不确定性最大的行业是汽车出口。美国总统特朗普试图根据《贸易扩展法》第232条，质疑从日本、欧盟和韩国进口的汽车是否可能威胁到美国的国家安全。美国正在推进对进口汽车征收高额关税的计划。鉴于韩美最近重启双边自由贸易协定谈判，韩国可能不受此类关税的限制。但是尽管如此，特朗普在保护国内汽车市场问题上表现得非常坚定，明年韩国将不得不密切关注美国汽车行业的政策变化。





美国尚未决定是否执行对从日本、欧盟和韩国进口的汽车和汽车零件征收25％关税的计划。但是对于韩国来说，这个问题就像一颗随时可能爆炸的定时炸弹。韩国应警惕诸如美中贸易冲突和贸易保护主义在全球范围内不断蔓延的不确定因素。但是，如果韩国像今年一样继续开拓更多的出口市场并在明年克服各种障碍，那么韩国的出口无疑将成为推动其经济发展的主要引擎。