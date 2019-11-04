中国开放动力电池市场 补贴对象包括LG化学等韩企

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中国开放动力电池市场的背景是电动汽车市场增速缓慢和动力电池供应不足，同时也是考虑到世界最大动力电池企业宁德时代(CATL)的产能达到了极限。





目前，全球汽车制造商围绕电动汽车展开了激烈竞争，而动力电池是电动汽车的核心零部件。可以说在世界市场上，动力电池的竞争比电动汽车更为激烈。中国、日本和韩国这亚洲三国在世界动力电池市场展开了角逐。其中，中国和日本较为领先，韩国正急起直追。韩国拥有世人公认的世界一流电池技术，但中国借助庞大的内需市场和政府对企业的全力支持而领先韩国，日本在内需、技术和抢占市场等方面同样也比韩国占优势。





韩国的动力电池企业以三星SDI、LG化学和SK Innovation三家为主，最近在中国和日本略为放缓速度的情况下，韩国企业抓住各国汽车制造商力求电池供应多边化的机会，争相开展世界市场交易。LG化学最近与中国吉利汽车签署了成立电池合资公司的合约。SK Innovation成功向大众汽车提供新型电动汽车ID.3的动力电池。三星SDI则与宝马签署提供第五代电池单体的合约。韩国三大动力电池公司已成为全球汽车制造商的动力电池供应商，跻身全球十大电池企业行列。





中国去年出售了2100万块电池，排名世界第一，全球电动汽车的动力电池约60%由中国供应。2016年，中国将装载外国电池的电动车从补贴名单中排除，中国本土汽车制造商不得不使用中国企业的电池，此举促使中国宁德时代实现了高度增长，成为全球最大的电池企业。中国时隔3年开放电池市场的原因正是宁德时代供不应求，导致电动汽车市场发展速度减慢，需开放市场解决这一切问题。