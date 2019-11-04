李泰俊的小说《乌鸦》

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李泰俊的《乌鸦》是1936年在《朝光》杂志发表的作品。小说的背景是一个能听到乌鸦叫声的别墅，男主人公是作家，女主人公则是得了肺结核的病人，通过二人的相遇，讲述人的孤独和死亡等本质问题。









“在这里，乌鸦是我的朋友。”

他想用笑声掩盖乌鸦那不吉利的叫声。

“哎呀！你还说它是朋友。

我喜欢村里的一切，就是不喜欢它，

它似乎老是在告诉我，不要忘记死亡。

它就好像有什么阴谋，蒙着脸跟在我后头，

像一个阴险的男人，让人感到恐怖。

如果我死了，乌鸦会猛然飞过来站在我面前...”





“여기 나와선 까마귀가 내 친굽니다”

그는 억지로 그 불길스러운 소리를 웃음으로 덮어버리려 했다.

“선생님은 친구라구꺼정!

전 이 동네가 모두 좋은데 저게 싫어요.

죽음을 잊어버리면 안되다구 자꾸 깨우쳐주는 것 같아요“

무슨 음모를 가지구 복면하구 내 뒤를 쫒아다니는

무슨 음흉한 사내같이 소름이 끼쳐요.

아마 내가 죽으면 저 새가 덥석 날아와 앞을 설 것만 같이...”









#采访：文学评论家全绍英

小说中最后一个场面是白雪、黑灵车，还有乌鸦哇哇哇的叫声，这耐人寻味。作家李泰俊想到了诗人埃德加·爱伦·坡的情况，失去了心爱的人，在剩下的一生当中，要一直赞美她的美好和优雅，生活在思念和绝望之中。李泰俊是通过追求美好试图克服这一切悲剧。他发表这部作品的上世纪30年代是个黑暗时期，当时韩国受日本的殖民统治，是一个充满了矛盾的时代。主人公的贫穷、女人的疾病以及他们不能实现的爱，李泰俊把这一切予以形象化，这些美显示出生活的悲剧。









他心跳得厉害。

往别墅那边看，看到大树上

早已有三四只乌鸦

蹲在树上俯瞰院子里的光景。





“经常到我们亭楼的那位姑娘去世了。”

守亭人走过来跟主人公这样说，

然后默默地朝着灵车把帽子摘了下来。





当天晚上，乌鸦也没有什么动静，

只是在那里哇哇哇地叫。

有时候，把后面的音拉得特别长。





그는 가슴이 섬뜩하였다.

별장 쪽을 올려다보니 전나무 꼭대기에서는

진작부터 서너 마리의 까마귀가

이 광경을 내려다보며 쭈그리고 앉아 있었다.





“우리 정자로 늘 오던 색시가 갔답니다”

정자지기가 나타나더니 가까이 와 일러주었다.

그는 고요히 영구차를 향하여 모자를 벗었다.





까마귀들은 이날 저녁에도 별다른 소리는 없이

그저 까악까악거리가다

이따금씩 까르르하고 ‘가’(GA) 아래 R이 한없이 붙은 발음을 내곤 하였다.









作家李泰俊 (1904~ 江原道铁原)

1925年在《朝鲜文坛》发表《五梦女》

经历：九人会会员，朝鲜文学家同盟副委员长