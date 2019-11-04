第9届昌原K-POP全球音乐节纪念特辑
2019-11-04
#明星档案 l 2019-12-10
职业：演员
生日：1992年2月9日
出生地：庆尚南道昌原市
身高：163cm
学历：白石艺术大学航空服务专业
出道：网剧《两个女人》
表艺珍并非科班出身的演员。出道前，她曾是大韩航空的空姐。2年的空乘生活让她觉得单调乏味，并且希望成为演员的想法一直留在心中，于是决定辞职，并在各剧组中游走，毛遂自荐，寻找表演机会。
表艺珍参演的第一部作品为网剧《两个女人》，凭借该剧，她也稍稍打开知名度，随后也在韩国“三大台”的电视剧中饰演配角。其中因《Doctors》中护士玄秀珍一角而受到广泛关注。
从表演“门外汉”到一部剧中的主要人物，表艺珍表演上的成长为人津津乐道，她也通过风格不同的角色，向观众展示了自己极强的可塑性。
主要作品：
·电视剧：
《VIP》（2019）
《金秘书为何那样》（2018）
《即使恨也爱你》（2017）
《三流之路》（2017）
《月桂树西装店的绅士们》（2016）
《Doctors》（2016）
《结婚契约》（2016）
·电影：
《奇怪的她》（2014）
主要获奖经历：
第11届韩国电视剧庆典 女子人气角色奖（2018）
第13届亚洲模特颁奖典礼 演员单元 新人奖（2018）
2019-11-04
2019-12-09
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