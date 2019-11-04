朝野“4+1协议体”通过明年度预算案

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不包括最大在野党自由韩国党在内的朝野“4+1协议体”审议并通过了明年度预算案，对此，自由韩国党激烈抗议，执政党共同民主党和自由韩国党间的矛盾进一步加深。





处理预算案的10日是定期国会会议的最后一天，预算案处理本已超过法定时限，3个交涉团体进行的协商也宣告破裂，最终共同民主党排除最大在野党，与其他在野党合作处理预算案。此举体现了执政党在定期国会会期内处理预算案的意志。





此前，自由韩国党提出了预算案修正案，竭尽全力遏止在国会通过政府预算案。自由韩国党在修正案中提出的明年度预算不到500万亿韩元，较政府提出的预算案约减少16万亿韩元。朝野当天处理预算案后，自由韩国党在国会展开彻夜抗议示威。该党国会代表沈在哲指出，朝野“4+1协议体”未遵循议会程序，自行通过明年度预算案，破坏了民主主义，今后将展开强烈斗争。





临时国会会议从11日开始进行，首先将审议《选举法》修正案和检察组织改革案等“快速通道法案”，这些法案相较预算案存在更多矛盾因素。自由韩国党表示，政府提出上述法案旨在推行独裁政治，自由韩国党决定包括在国会发表无限制演讲在内，遏止国会议事程序，全面展开抗议斗争。执政党共同民主党的立场是将继续与自由韩国党对话，但若自由韩国党坚持不肯合作，将强行处理“快速通道法案”。由于执政党和最大在野党针锋相对，政局扑朔迷离，激烈冲突恐将难以避免。