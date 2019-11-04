《漫话国乐》 兴致打令 / 回忆 / 兴夫歌





东便制盘索里的始祖宋兴禄是19世纪初期展开活跃活动的著名艺人，无论是歌喉还是唱功都出类拔萃，因此素有“歌王”的美誉。





宋兴禄有一段脍炙人口的爱情故事。他在大邱活动时，有一次，在宴会上表演盘索里《春香歌》，在场的人无不沉醉于他那动人的歌喉，还拍手叫好，可就有一个人——当地著名艺妓孟烈的反应却不冷不热的。宋兴禄对妓女的反应感到很好奇，表演结束后便私下问孟烈，孟烈就说：“您善于盘索里，但是春香吟唱的‘鬼哭声’那一段还是唱得不够好。”看到妓女低估自己的实力，宋兴禄伤了自尊心，他实在不服气，于是回家拼命练歌。相传，宋兴禄在鬼魂的助力下，把“鬼哭声”一段练得完美无缺，无与伦比。宋兴禄练好了以后，还特地唱给孟烈听，并成功打动了孟烈的心，两人以此为契机坠入爱河，喜结连理。





古时候的艺人为了谋生，经常辗转各地表演，很难定居在一个地方，宋兴禄也不例外。据说孟烈是一个好强的女人，婚后忍不了丈夫天天外面跑，有一次两人还为此事大吵一架，孟烈气得要离家出走。眼看太太真的走了，宋兴禄还没来得及跑出去追，哭声与心里话就一股脑儿地从喉咙里发出来，神奇的是，哭声与心里话经过喉咙变成歌声脱口而出。

“孟烈啊，孟烈啊，

一路走好吧。

你离开我，

把情也带走吧……”

据说宋兴禄的歌喉哀婉动听，孟烈在门外听了便心软调头回家了。令人感到欣慰的是，宋兴禄当时唱的曲调通过南道杂歌《兴致打令》流传下来。

{音乐1： 南道杂歌《兴致打令》 /安淑善名唱 }





艺术家为了达到登峰造极的境界，必须超越界限，为此不遗余力。宋兴禄名唱能在自己的领域出人头地，闻名遐迩，孟烈也起到了重要的作用。孟烈擅长音乐，不仅予以指教，还激励自己出色地扮演“知音”的角色，因此对于宋兴禄名唱来说，孟烈可以说是他一生中最珍惜的贵人。





盘索里名唱林芳蔚也有一段脍炙人口的爱情故事。在日本殖民统治韩国时期，林芳蔚凭借盘索里《春香歌》的一段“蓬头乱发”一炮打响，人气火爆。当初林芳蔚是从乡下来到首尔闯荡的，一夜成名后，与妓女珊瑚珠擦出了火花，林芳蔚为了与心爱的女人一起生活，从此好几年退出乐坛。后来林芳蔚发现自己的唱功不及以往而受到巨大的冲击，觉得这样下去不行，就一言不语地离家出走，独自到山上练歌后一去不回。珊瑚珠知道情人出走伤心透了，天天到处去寻找情人，几经周折找到了情人，但林芳蔚狠下心来拒绝见她。命运弄人，没过多久，珊瑚珠罹患重病，病情危在旦夕。林芳蔚得知消息才下山回家，可这时已经来不及了，林芳蔚悲痛欲绝，抱着珊瑚珠的遗体唱起歌来，歌声犹如痛苦声，深深地触动人心。

{音乐2：短歌《回忆》 / PURI乐队}





接下来给大家介绍的是以《春，春》、《冬柏花》等经典小说著称的作家金裕贞与朴绿珠名唱的悲剧故事。





金裕贞从小生长在不幸的环境里，父母早逝，从小体弱多病，因此性格变得内向又寡言。就读延禧专科大学的20岁那年，他与比自己大3、4岁的朴绿珠名唱相识，并一见钟情。可金裕贞不敢直接向朴绿珠求爱，便写了一封情书。

信中写道：

“我看了你在朝鲜剧场的表演，

真的很高兴你受众人爱戴，

有着极高人气。

我爱慕着你。”





当时朴绿珠名唱已颇有名气，经常有粉丝来信，但收到这样的情书，还是会觉得对方在戏弄自己，况且金裕贞比她小好几岁。未料，金裕贞从此天天来信，于是朴绿珠就与金裕贞见面，训斥了他一番，称做学生的应该专心学习。据说，当时金裕贞还苦苦哀求要一张照片，可朴绿珠名唱也是给拒绝了。从此，金裕贞变成跟踪狂，死追朴绿珠，甚至还写血书给她。这件事在首尔传开，一时成了热门话题，也有的人因此事指责朴绿珠名唱太狠心肠了，而金裕贞则丢尽了脸，不得不辍学回乡开始写起小说。听了两人的故事，有的人会想，如果朴绿珠名唱当初接受了金裕贞的爱，或许金裕贞就不会成为著名小说家了，不过，虽然小说写的不至于出名，可他的人生也可能会变得幸福一些。

{音乐3： 盘索里《兴夫歌》中的“花草柜打令”、“出去追燕子”/朴绿珠名唱 }