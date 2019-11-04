美国召集安理会开会讨论北核问题

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分析认为，美国召集安理会开会讨论北核问题是其在北韩问题上“刚柔并济”应对措施的一环。





首先，召开安理会会议本身是一项强硬的应对措施。此前，美国对北韩射弹挑衅并未在安理会层面上予以回应，而是淡化射弹含义，强调该行为并未违反协议。但北韩在其单方面设定的年底期限将近之际，不断提升挑衅力度。最近，北韩疑在东仓里进行了火箭发动机燃烧试验，这显示出北韩做好了发射洲际弹道导弹或卫星的准备。对于北韩的行动，美国已提出强烈警告。特朗普甚至表示可能使用武力，并警告称北韩将失去一切。对此，北韩强烈抗议，称或转向新道路，即强硬对立路线。





在这种局势下，美国在安理会会议上敦促北韩回到对话桌前。美国常驻联合国代表克拉夫特敦促北韩做出“艰难但果断的决定”，同时强调美国准备好采取柔软的解决方式。这意味着美国再度重申可就新加坡协议中提到的完全无核化、建立新的美北关系、构建永久和平机制等事项展开有弹性的磋商。





此次安理会会议未发布任何决议或声明，但美国非常重视这次会议。会前美国对北韩政策特别代表比根与安理会理事国代表共进午餐，分析认为这一举动是为了巩固安理会在对北问题上的合作，保持各方意见一致。





美国召集安理会会议可视为巩固安理会在对北问题上的合作，并为今后的行动寻找根据。美国在警告北韩不要越过红线的同时，敦促其回到对话中来，但一旦北韩越过红线，安理会有可能采取行动。克拉夫特强调，如果北韩重新进行严重挑衅，安理会应准备好采取相应行动。可以说，美国正为在最糟糕情况下进行强硬应对寻求国际社会的合作。