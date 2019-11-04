美北紧张关系再度升温

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12月8日北韩表示日前在西海卫星发射场成功进行了一次“非常重大的试验”后，美国和北韩展开了激烈的口水战。





美国总统特朗普警告北韩将会面临失去一切的风险，北韩也以强硬措辞正面应对，美国和北韩间形成了硬碰硬的对峙局面。北韩8日表示日前在西海卫星发射场进行了一次非常重要的试验后，美国和北韩展开了激烈的口水战。美国总统特朗普警告说，如果北韩继续以敌对方式行事，将会面临失去一切的风险。对此，北韩亚太和平委员会委员长金英哲反驳说，特朗普对北韩所知太少，我们已经没有什么可以再失去的了。金英哲还说，如果特朗普以这种方式继续下去，我认为金正恩国务委员长对特朗普的认识也会发生变化。总之，北韩进行重大试验后，特朗普总统和北韩以强硬的措辞展开了激烈的口水战。





目前，美国和北韩之间的口水战尚带有前提和假设，但是韩半岛紧张局势持续升级，有可能回归到出现“战争危机论”的2017年当时的状况，而其原因在于北韩表示成功进行了一次非常重大的试验。北韩表示成功进行了一次非常重大的试验，但是尚未公开具体的试验结果和试验场面。在此情况下，美国蒙特雷国际研究院东北亚不扩散项目主任杰弗里·刘易斯公开了卫星照片。从这张卫星照片中可以看到北韩在东仓里发动机试验场进行火箭发动机燃烧试验的痕迹。由此看来，北韩确实进行了所谓的重大试验。韩国国会情报通信委员会有关人士12月9日透露，韩国情报当局断定北韩近日在东仓里发动机试验场进行的是液体燃料发动机试验。军事专家们认为，如果北韩在东仓里进行的是液体燃料发动机试验，那很可能对用于发射洲际弹道导弹的白头山发动机进行了升级试验。具体来说，北韩可能在原先2台白头山发动机上又捆绑2台发动机进行了试验。因此，美国方面密切关注此事，并进行强硬应对。





西海卫星发射场又称东仓里发动机试验场。去年6月在新加坡举行第一次美北首脑会谈后，美国总统特朗普在记者会上表示北韩承诺废弃东仓里设施，同年9月在平壤举行南北韩首脑会谈时，北韩再次承诺完全废弃该设施，但是北韩近日在东仓里发动机试验场进行重大试验，向韩美两国发起了挑衅。特别值得一提的是，北韩为提高发射体性能，捆绑了多台发动机。这是北韩于2017年3月进行白头山发动机试验后，时隔2年9个月再次进行洲际弹道导弹级别的火箭发动机试验。





过去，北韩曾在这里试射“火星-15”型和“火星-14”型洲际弹道导弹，对白头山系列火箭发动机进行了试验。北韩此次在东仓里发动机试验场进行疑似液体燃料发动机试验的重大试验，意味着北韩要送给美国的圣诞节礼物可能是试射洲际弹道导弹。由于美北无核化协商陷入僵局，北韩试图通过加剧韩半岛紧张局势，迫使美国作出让步。目前，北韩仅进行发动机试验，但是今后有可能试射洲际弹道导弹，以加大对美施压力度。也就是说，北韩为使美国作出令其满意的让步而进行发动机试验等加剧韩半岛紧张局势。





停止核试验与洲际弹道导弹试射是北韩在进行美北协商以前就采取的措施。但是河内美北首脑会谈破裂后，北韩要求美国拿出“新方案”，并表示有可能撤回“重大措施”。也就是说，北韩有可能重新进行核试验与洲际弹道导弹试射。现如今，北韩采取实际行动，进行洲际弹道导弹级别的火箭发动机试验，是为了迫使陷入弹劾政局的特朗普总统在无核化问题上作出最大程度的让步。如果美国不采取缓和对北韩制裁等措施，北韩有可能试射洲际弹道导弹等采取追加行动。射程可达美国本土的洲际弹道导弹是美国设定的红线。如果北韩越过美国无法容忍的红线，美国政府有可能对北韩采取强硬行动。事实上，北韩进行重大试验后，美国全球鹰高空长航时无人机在韩半岛上空执行侦察任务，且当地时间12月9日美国要求召开联合国安理会会议，以讨论北韩问题。





北韩表示要送给美国圣诞节礼物等作出威胁，并于本月7日进行火箭发动机试验，这意味着北韩有可能将洲际弹道导弹试射作为送给美国的圣诞节礼物。如此一来，多年来的美北无核化协商将面临前所未有的重大危机，北韩有可能接二连三地发起追加挑衅。因此，美国为遏止北韩进行洲际弹道导弹试射而要求召开联合国安理会会议。在此情况下，如果北韩进行洲际弹道导弹试射，美国和北韩的关系将急剧恶化，美国和国际社会将进一步加大对北韩制裁力度。





当地时间12月11日，联合国安理会举行公开会议，就北韩核问题与北韩追加进行导弹挑衅等问题进行了讨论。近段时间，每当联合国安理会谴责北韩发起挑衅时，美国总是退居二线，持消极态度。但是时隔两年，美国主动要求召开安理会会议，表现出积极应对北韩挑衅的强烈意志。由于美国和北韩经过激烈的口水战后将进入实际行动阶段，双方的隔阂将会进一步加深，韩半岛紧张局势也会随之进一步升级。





目前，美国和北韩尚停留在口舌之争，但是即将进入采取实际行动的阶段。北韩已进行用于洲际弹道导弹的火箭发动机试验，并宣称该试验获得成功。美国则要求召开联合国安理会会议，以讨论北韩核问题与洲际弹道导弹问题。这意味着美国和北韩试图在今后或将重启的无核化协商中占据有利位置而采取了上述行动。如果美北无核化协商今后得以重启，并取得实质性的进展，美北双方将会停止采取追加行动，不然北韩将继续采取高强度威慑行动，美国将进一步加大对北韩制裁和施压力度等，采取强硬应对措施。





以目前的情况来看，美国和北韩在今年年底以前重启无核化协商的可能性并不很大，因此国际社会将关注的焦点对准在北韩会送给美国何种圣诞节礼物和北韩国务委员会委员长金正恩在明年1月1日发表的新年贺词上。