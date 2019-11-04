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上周，一股强寒潮袭击韩国后，取暖用品市场顿时火爆起来。很多人去购买电热器、电毛毯、热水垫等取暖用品，温暖舒适的保暖帐篷、贴在窗户玻璃上能提高室内保温效果的隔热气泡膜以及真空包装材料的销量也在急剧增加。那么，北韩居民在寒冷的冬天如何取暖呢？





北韩的冬天真的很冷。北边的两江道地区冬天的气温都在零下徘徊，下大雪后，有时积雪能达到腰部。此外，由于经常风雪交加且积雪冰冻，走路时容易滑倒。在北韩，为度过寒冷的冬天必须具备三样东西，那就是米、水、火。米用来果腹，水用来解渴，火用来取暖。其中，必不可少的是火。因为有火才能煮饭、烧水、取暖。由于北韩的冬天非常寒冷，取暖可说是在北韩居民的生活中最为重要的问题。





北韩通常在9月下旬下初雪。1993年，位于鸭绿江畔的中江镇气温曾降至零下44摄氏度。由此可知，北韩的冬天有多么寒冷。进入严冬，家家户户储存在米缸里的大米逐渐减少，平时就供水不畅的自来水因水管冻结或破裂而经常断水，供暖情况也相差不多，很多平壤居民难以温暖地度过寒冷的冬天。





以平壤为例，平壤火电站排出的热水能为平川区内公寓楼供暖，但是难以为平壤市内其他公寓楼供暖。因此，居民们或在家里穿棉衣睡觉，或到具备暖房设施的亲戚家里去借宿。暖房效果欠佳的原因有很多，其中之一是厂商因原材料短缺而偷工减料。也就是说，厂商在进行暖房工程时埋设的地暖管间距过大，并在管道间放些木块等保温性差的材料，因此，停止供暖热水后，室内很快就会变凉、变冷。由于情况如此，有钱人家大多使用韩国产或中国产最新供暖设施，有些居民重新安装传统方式的火炕以解决供暖问题。





位于平壤市平川区的公寓园区以平壤火电站供应的热水集中供暖。北韩在中央负责为平壤居民供电、供暖的口号下建造的发电站因无法正常运作，供电、供暖的地方仅限于劳动党干部居住的平川区公寓楼，且在电力供给顺畅的时候，也会因热水管道陈旧而难以顺利供暖。因此，居住在平壤市内公寓楼里的北韩居民大都和外出时一样在家里也穿着毛衣、内衣和袜子，并挤在最暖和的屋子里一起睡觉。特别值得一提的是，由于很多平壤居民要到暖房设施齐全的地方去避寒，专为这些人介绍临时住所、收取中介费的经纪人也应运而生。此外，有些平壤居民为解决供暖问题而改造公寓房供暖设施，且这种情况并非仅限于平壤的公寓楼。





除大城市外，北韩的中小城市有很多独门独户住宅和低层公寓房。这些住房大都设置烧炭或木柴的传统方式的火炕，但是很多家庭因费用问题而难以烧火取暖。据推测，北韩的煤炭蕴藏量达45亿吨。北韩居民为取暖要烧褐煤或无烟煤，但是北韩将开采的煤炭大都出口到海外，且交通运输基础设施薄弱，国内运输极不顺畅。因此，北韩居民难以享受有关优惠。





除大城市居民外，大多数北韩居民在冬天靠煤炭取暖。在韩国，家家户户几乎都用煤气取暖，但是北韩的家庭却未能具备良好的供暖条件。北韩的煤炭蕴藏量极为丰富。生活在北韩最大煤田所在地平安南道和咸镜道、慈江道、两江道等地的北韩居民都以褐煤与无烟煤作为取暖燃料，但是其他地区的居民无法随心所欲地使用煤炭。因为北韩的煤炭蕴藏量虽然丰富，但是开采的煤炭大都出口到海外。此外，将开采的煤炭运往煤厂也是问题。因为北韩无法向其主要运输工具火车顺利供电，运输本身就很困难。事实上，在北韩最大煤田所在地平安南道用15万北韩圆就能购买的煤炭，在其他地区需要30万北韩圆。煤炭是北韩生产最多的燃料，但是很多北韩居民因价格过高而无法购买煤炭，只好以柴火取而代之。





过去，北韩的工厂和企业所多少会向居民供给一些煤炭，但是停止煤炭供给后，北韩居民必须自己设法解决，其方法之一就是上山砍柴。山上的树林归国家所有，但因北韩居民上山胡乱砍伐树木，山林经营所职员每年从11月初开始取缔上山砍柴的居民，尽管如此，由于砍柴的居民向执法的山林经营所职员行贿而未能取得实质性的效果。





北韩的山上树木稀少和北韩居民上山胡乱砍伐树木有直接的关系。上世纪90年代中期北韩停止煤炭供给后，北韩居民开始上山砍伐树木储备过冬柴火，在农村地区经常可以看到帮父母亲扛着柴担子下山的孩子。如此这般，由于北韩居民大都上山砍伐树木准备过冬柴火，北韩的山林资源受到严重破坏，这成为北韩山岭光秃秃的主要原因。因此，金正恩委员长执政后，北韩打出“山林复原战斗”的口号，以营造绿色森林，但未能取得预期的成果。此外，北韩媒体为保护森林资源，劝导居民使用无烟煤等替代燃料或安装太阳能光板。因此，最近在北韩经常可以看到在房顶上安装太阳能光板的住房，部分高层人士和新兴富有阶层则安装中国产太阳能电池板或从中国走私进来的韩国产太阳能电池板。





北韩的电费本来非常低廉，但因经济陷入严重困境，北韩从2000年开始逐渐提高居民用电价格，这让北韩居民感到负担沉重。每月支付2500北韩圆的电费，一年电费达3万北韩圆。如果用这笔钱安装太阳能电池板，不但不用付电费，还能解决用电问题。因此，手头上有点儿钱的北韩居民大都在房顶上安装太阳能光板，以满足家庭电力需求和解决家庭取暖问题。但是大多数北韩家庭没有多余的钱安装太阳能光板，因此北韩当局必须为解决供电、供暖不足问题，作出更大努力。





据悉，北韩为解决电力短缺、供暖不足问题，致力于开发太阳能等再生能源，但是与北韩所需的整体发电量相比，再生能源所占比重极其微小。

北韩开始进入天寒地冻的严冬期，但是供暖形势依然严峻。因此，对北韩居民来说，冬季是在一年中最难熬的一个季节。