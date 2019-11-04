韩国大宇集团创始人金宇中去世

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9日上午11点50分，大宇集团前会长金宇中因病去世，享年83岁。





金宇中在任期间，将大宇集团发展成韩国第二大集团，创造了“全球经营”神话，但受亚洲金融危机影响，大宇集团走上下坡路，此后金宇中移居越南，去年底因健康状况恶化回国接受治疗。





大宇全球经营研究会表示，金宇中在亲人的陪伴下在水原亚洲大学附属医院与世长辞。这距离大宇集团解体整整20年。金宇中从去年起健康状况逐渐恶化，在一年多的时间里与病魔抗争。遵照平时他本人的意愿，临终未接受维持生命的治疗。亚洲大学附属医院是金宇中个人出资创办的医院。





金宇中1936年出生于大邱，也曾凭借《天地广阔，大有作为》一书闻名。金宇中很早就强调进军全球市场，创造了全球经营神话，作为韩国最具代表性的企业家备受推崇。但在亚洲金融危机后，沦落为不道德的经营者，经历了大起大落的一生。金宇中的父亲曾担任济州道知事，在父亲被绑架到北韩后，金宇中生活艰苦，但先后在当时最著名的京畿中学、京畿高中就读，并进入延世大学经济学系深造。大学毕业后，金宇中在一家化纤公司工作到1966年。1967年，满30岁的金宇中创办了大宇实业，当时仅有500万韩元资本和5名职员。





金宇中的事业变迁可以说是经济快速增长时期韩国经济史的缩影。创业后，与三星、现代等韩国主要企业着重制造业、建筑业不同，大宇将目光转向了贸易。在创业第一年，大宇实业就向新加坡出口聚酯纤维面料和产品，创汇58万美元，此后还将市场进一步拓展到印度尼西亚、美国等地，获得了巨大的成功。1969年，大宇实业成为首家在澳大利亚悉尼创办海外分公司的韩国企业。1975年大宇实业开启了韩国的综合商社时代，成为韩国中小企业的出口之窗。此后，大宇实业的业务领域扩展到建筑、电子、造船、汽车等各行各业，具备了综合集团的面貌。45岁那年，金宇中成为大宇集团会长，提出了全球经营的口号并积极扩张，大宇很快成长为韩国资产规模第二大的企业。





金宇中的经营方式可以概括为大胆投资、积极进军海外。这与当时的经济发展、快速增长战略相吻合，促使大宇集团迅速成长，对韩国经济的发展也作出了巨大贡献。尤其是金宇中在上世纪90年代专注开拓海外市场，获取了巨大成就。当时，大宇集团成为了最大的新兴国家跨国企业。1998年，也就是大宇集团解体前一年，大宇的出口额达到了186亿美元，占到当年韩国总出口额1323亿美元的14%。但是这种经营方式随着亚洲金融危机的来临遭到了巨大冲击。当时，其他企业为了避免危机，采取了结构调整等紧缩策略，但是大宇反而采取了更为攻击性的经营策略，招致了破灭。在这一过程中，大宇举债高达41万亿韩元，引发了韩国最大规模的会计造假案件，集团最终因此解体。集团解体后，金宇中移居越南，凭借其全球经营的理念，专注于全球青年企业家的培养课程。