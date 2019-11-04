联合国安理会开会讨论北韩问题

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美国在11日召开的联合国安理会会议上对北韩的挑衅提出警告，同时也表示有可能采取有弹性的谈判方式，敦促北韩回到对话桌前。对此，北韩外务省发言人12日发布谈话称，这是搬起石头砸自己脚的愚蠢举动，对北韩今后应选择哪条道路给予了决定性的帮助。





分析认为，这次安理会会议反映了美国对最近北韩宣布进行重大试验的忧虑和警告。最近，北韩宣布在西海卫星发射场进行了极其重大的试验。分析认为，这极有可能是洲际弹道导弹新型发动机试验。这预示北韩或将通过洲际弹道导弹发射试验或利用弹道导弹技术发射卫星等来进行战略性挑衅。





此前，美国总统特朗普提到使用武力的可能性，并警告北韩有可能失去一切。对此，北韩威胁将采取相应措施，北韩国务委员长金正恩还骑军马登上白头山，并提出新道路，暗示有可能转为强硬对决路线。为此，美国展开应对，召集联合国安理会召开会议。





本月安理会轮值主席国为美国，美国常驻联合国大使克拉夫特主持这次会议，她首先对北韩的挑衅提出了警告。克拉夫特评价称，北韩的新道路是一种威胁，这意味着北韩有可能出于对使用宇宙发射物或核武器攻击美国大陆的考量，发射洲际弹道导弹。克拉夫特强调，北韩多次发射短程弹道导弹，明确违反联合国对北制裁决议。克拉夫特认为，如果北韩不能放弃敌对和威胁，做出果断的决定，安理会应准备好采取相应行动。分析认为，这一发言暗示北韩如果进行发射洲际弹道导弹等战略性挑衅，安理会有可能采取进一步对北制裁措施。不过，克拉夫特同时也敦促北韩展开对话。她表示，美国仍然准备好与北韩一同行动，同时为达成协议采取具体措施，也准备好采取有弹性的行动方式。英国、法国等西方国家对美国的立场表示积极支持。中国和俄罗斯则回避谈及北韩挑衅的可能性，仅强调为促进美北谈判，美国和联合国有必要采取缓和对北制裁等措施。





2017年12月22日，安理会为应对北韩发射“火星-15型”洲际弹道导弹，签署了第2397号对北制裁决议。美国此次召集安理会会议距离该决议整整两年。一直以来，为保持对话，美国尽量避免在安理会层面上进行应对。这次会议虽未签署任何决议或声明，但再度将北韩问题摆到了安理会的会议桌上，为美国今后采取强硬的对北措施埋下了伏笔。可以说，美国正在为今后采取强硬措施寻求国际社会的支持并积累名分。





随着北韩对美国的这种态度提出强烈抗议，双方的对话前景也变得不透明。北韩要求美国拿出新方案，并将期限设置为今年年底，但这极有可能落空，北韩选择新的强硬路线的可能性也随之大幅上升。外务省发言人谈话的力度较负责人谈话等更高，从这一点来看，这次谈话明显体现出北韩对安理会会议的不满。