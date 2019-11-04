韩国会表决通过2020年预算案

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10日是第20届国会最后一次定期会议的最后一天，当天国会召开全体会议，表决通过了2020年预算案、基金运行计划案和部分预算附属法案等。不过当天最大在野党自由韩国党被排除在外，执政党共同民主党与其他在野党合作通过了预算案。预计今后政局将陷入极端对立的僵局。





全体会议表决通过的预算案和基金运行计划案是由执政党和除自由韩国党外的其他在野党组成的“4+1协议体”修订的方案，总规模为512.2504万亿韩元，较政府提交的原始方案削减了1.2075万亿韩元。预算案通过时间超出法定时限整整8天，是2014年《国会先进化法》实施后的最长纪录。





当天，预算案在自由韩国党的强烈抗议中表决通过。上午的全体会议首先表决通过了部分争议较小的法案。休会期间，共同民主党、自由韩国党和正未来党的国会代表和预算特别委员会干事在国会议长文喜相的主持下展开磋商，但是将近7小时的磋商并未取得任何成果。文喜相随后于晚8点30分重新召开全体会议，将“4+1协议体”的预算案修订案提上议程，在自由韩国党议员的强烈抗议下进行投票表决。出席会议的162名议员中，156人赞成、3人反对、3人弃权。自由韩国党和正未来党的大部分议员未参与投票。





2020年预算案规模较今年增长9.1%，是政府明年名义增长率预期值3.8%的2倍多，也是连续第二年增长超过9%。其中，福祉部预算为82.5万亿韩元，较今年增长近14%。由此，收入处于下游40%的老年人每月将可领取30万韩元的基础养老金。基础设施预算增长18%，达23万亿韩元。政府最终还是选择通过建设来拉动经济。国防预算增幅达7.4%，规模首次超过50万亿韩元。





随着预算案在国会表决通过，政府将于13日召开临时国务会议，表决2020年预算公告方案及分配计划。政府计划将70%以上的年度预算分配在上半年使用，为经济复苏提供支撑。





但预算案表决排除最大在野党，预计将引发巨大后患。共同民主党计划召开临时国会会议，对以选举制度改革、设立高级公职者犯罪调查处为主要内容的“快速通道法案”进行表决。自由韩国党计划动用无限制演讲等所有方法来阻止这一计划。在预算案通过后，自由韩国党已在全体会议大厅展开彻夜抗议，11日上午还举行了谴责集会。虽然共同民主党方面表示将坚持推进对话，但在这一问题上，双方立场较预算案更为针锋相对，预计磋商将非常艰难。分析认为，为了应对无限制演讲，共同民主党有可能采取“碎片式”临时国会会议的方式，即召开为期3到4天的短期会议。政局在年底逐渐陷入对峙僵局。