导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：吴纹(三星电子中文翻译)





随着韩中两国各方面交流的增加，热衷于学习中文的韩国年轻人越来越多。他们通过多年的努力掌握了中文之后，被分配在社会的各个领域，专门负责和中国相关的工作。本期节目有请在三星做专业翻译的年轻精英吴纹，为我们介绍一下相关情况。









南：首先恭喜你成功就职，请你先跟我们的听众朋友们打个招呼，好吗？

吴： 听众朋友们，大家好！非常荣幸让我能参加韩国国际广播电台的广播节目。我叫吴纹，我的名字韩语是“무늬”，是纯韩文，没有汉字，所以我的中文老师为我起了这个名字。“무늬”在韩语里是花纹的意思，也许是我妈妈希望我能过上五彩斑斓的生活吧。我毕业于韩国外国语大学同声翻译研究生院，现在在三星公司做专业翻译。虽然我找到自己的兴趣比较晚，但从20岁到现在我一直很喜欢中文，从来没有放弃过学习。

南：你的中文说得这么好, 是怎样学习的呢?

吴：我最初是读大学的时候，专业课程中有汉语课，每周1-2个小时，主要学习的是基础汉语和简单的对话，当时我就感觉到找到了自己人生的兴趣点。寒假的时候，我有机会参加了去中国的汉语进修，跟同学们一起在中国南昌呆了一个多月。虽然一个月很短暂，但在这段时间的体验中我爱上了中国，让我慢慢地想更加了解中国和中文，所以大学毕业之后我放弃了就业，去中国上海留学。

大学毕业之后，我有了新的梦想，那就是想成为一名优秀的翻译，所以开始准备翻译研究生院的入学考试，准备了2年左右。外大翻译研究生院的课程绝对不轻松，除了学习汉语以外，每天还要学翻译技巧和母语韩语的使用，因为对于翻译来说，母语的使用十分重要。









南：你是如何对中文和中国开始产生兴趣的呢？

吴：我从初一开始学习书法学了6-7年，所以我很喜欢写汉字。我的老师很优秀也很有名，据说很多中国人来跟他学习书法。加上后来我在南昌的一个月的生活给我的影响也很大，因为当时我见到的中国朋友、中国文化还有中国的人情味儿……这些给我留下了深刻的印象。当时我看到的中国跟现在这么发展的中国完全不一样，没有公寓大楼，很难找出租车，但是中国的淳朴和温暖深深地吸引了我。另外，读研究生的时候，每天分析韩汉两种语言的异同，然后比较分析找原因等等，这些过程对我来说很有意思，让我难以自拔，哈哈。

南：听说你现在所在的三星公司是韩国年轻人梦寐以求的职场，是这样吗？

吴：对。因为待遇很好，也很有名。三星是韩国的代表企业，而且很多年轻人都从小时候看过和用过三星的产品，所以会抱有想在三星工作的梦想。

南：你在三星公司的主要工作是什么呢？

吴：具体来说就是负责公司里的翻译工作，我们公司的部门很多，每个部门有很多翻译，我们部门中文翻译只有我一个，95%都是笔译，5%是口译。我所处的部门算是三星的安全控制塔—安全中心，所以，主要翻译的文章都是与安全、环境、健康有关的。比如，报告、指南和标准、设备操作和管理方法。95%都是韩翻中，公司把我翻译好的资料发给海外法人，让他们按照这一资料去管理设备或者工厂。









南：在韩国像你这样的学生多吗？他们为什么这样积极的学习中文想了解中文呢？在韩国学好中文有什么好处呢?

吴：学好中文有很多益处。首先，中国是很强大的国家，很多人说中国是G2，大部分年轻人已经知道和接受中国的崛起了。在网上，新闻上都能看到在某个领域中国赶超了某个国家成为世界第一、或者中国的发展速度非常的快等。随着一个国家的发展和崛起，那个国家语言的重要性也逐步凸显，因为国家发展能够为学习和了解这一国家的人提供成功的机会。中国也是如此。因此学习中文自然而然地成为了流行趋势。目前，进军韩国的中国企业越来越多，与中国合作交流的企业也很多，几乎所有企业和领域都需要中国通，为在这方面有才能的年轻人提供了就业和成功的机会。

南：能给想学好中文的朋友们一些经验和渠道吗？

吴：我个人认为，积极使用各种媒体是一个很好的选择，比如看电视剧、在youtube上找中文视频，听中文广播也是一个很不错的方法。在准备同翻译研究生院入学考试的时候，我每天都要听kbs world Radio的中文广播。还参加各种交流活动。找一个适合自己的中国朋友一起聚会参也很重要，在这里可以遇到很多中国朋友，有助于自己的汉语水平的提高 。

南： 你今后有什么计划和梦想呢？

吴：选择走中文这条路是因为中文和中国是在我人生中第一个让我感兴趣、主动想去学习的，所以在我的未来也会尽可能与中文在一起，做和中文有关的工作，从中学到东西、赚钱，获得幸福，不断成长，这就是我最大的希望和梦想。（图片来自嘉宾）