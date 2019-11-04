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霍尔木兹海峡护航联盟

#新闻 l 2019-12-13

新闻

ⓒKBS News

美国以保障地区航行安全为由主导组建霍尔木兹海峡护航联盟该联盟正式名称为“国际海事安全联盟” (IMSC,International Maritime Security Construct)对象瞄准伊朗美国以从伊朗的威胁中守护霍尔木兹海峡安全为由要求主要同盟和友邦国以派兵形式参与联盟韩国也收到了派兵要求


霍尔木兹海峡是位于伊朗和阿拉伯半岛之间的狭窄海峡，宽度仅为50公里。这里是从波斯湾出发，经由阿曼湾前往阿拉伯海的唯一海路。霍尔木兹海峡与伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯、阿联酋等主要产油国海岸线相邻，因此每天有2000多万桶原油经过霍尔木兹海峡，这相当于全球原油消费量的五分之一。韩国对中东原油依存度很高，70%的进口原油经霍尔木兹海峡运输。


此前，经由霍尔木兹海峡的油船接连遭到袭击，加剧了当地紧张局势。美国指名伊朗为袭击事件的始作俑者，美伊相互击落对方无人机，英国和伊朗则互相扣押对方油船。在此背景下，美国主导组建霍尔木兹海峡护航联盟，并要求各国派兵。而其背后是美伊围绕核项目所产生的矛盾。2018年5月，美国以伊朗暗地开发核武器、不遵守核协议为由，宣布退出伊朗核协议。当年11月，美国重启对伊朗制裁，限制其出口原油。对此，伊朗以浓缩铀等措施予以应对，并威胁将封锁霍尔木兹海峡。


此前，澳大利亚、英国、沙特阿拉伯、巴林、阿联酋和阿尔巴尼亚6国已宣布参与霍尔木兹海峡护航联盟，日本宣布不参与，而是单独派遣舰艇。

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