霍尔木兹海峡护航联盟

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美国以保障地区航行安全为由 ， 主导组建霍尔木兹海峡护航联盟 。 该联盟正式名称为“国际海事安全联盟” (IMSC , International Maritime Security Construct) ， 对象瞄准伊朗 。 美国以从伊朗的威胁中守护霍尔木兹海峡安全为由 ， 要求主要同盟和友邦国以派兵形式参与联盟 。 韩国也收到了派兵要求 。





霍尔木兹海峡是位于伊朗和阿拉伯半岛之间的狭窄海峡，宽度仅为50公里。这里是从波斯湾出发，经由阿曼湾前往阿拉伯海的唯一海路。霍尔木兹海峡与伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯、阿联酋等主要产油国海岸线相邻，因此每天有2000多万桶原油经过霍尔木兹海峡，这相当于全球原油消费量的五分之一。韩国对中东原油依存度很高，70%的进口原油经霍尔木兹海峡运输。





此前，经由霍尔木兹海峡的油船接连遭到袭击，加剧了当地紧张局势。美国指名伊朗为袭击事件的始作俑者，美伊相互击落对方无人机，英国和伊朗则互相扣押对方油船。在此背景下，美国主导组建霍尔木兹海峡护航联盟，并要求各国派兵。而其背后是美伊围绕核项目所产生的矛盾。2018年5月，美国以伊朗暗地开发核武器、不遵守核协议为由，宣布退出伊朗核协议。当年11月，美国重启对伊朗制裁，限制其出口原油。对此，伊朗以浓缩铀等措施予以应对，并威胁将封锁霍尔木兹海峡。





此前，澳大利亚、英国、沙特阿拉伯、巴林、阿联酋和阿尔巴尼亚6国已宣布参与霍尔木兹海峡护航联盟，日本宣布不参与，而是单独派遣舰艇。