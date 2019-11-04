白艺潾发行离开JYP后首发正规专辑《Every letter I sent you》

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白艺潾离开老东家JYP娱乐后的首张正规专辑《Every letter I sent you》于本月10日正式发行。

新专辑主打歌之一的《Square(2017)》在发行后2小时便成为Melon等国内多个音乐榜单冠军，排名超越了IU、DAVICHI等歌手，成为热议话题。

白艺潾新专辑《Every letter I sent you》共有3首主打歌，分别为《0310》、《Popo（How deep is our love?）》以及《Square(2017)》，而整张新专辑则共收录18首歌曲，这也是白艺潾从19岁开始，在4年时间里所创作出的丰硕果实。白艺潾也通过自己独立后的首张正规专辑，向大众展现了自己最真实的音乐理念。

在专辑介绍中，白艺潾用一句“我寄给你的所有信件”开头，并继续写道：“这张专辑承载了我从19岁到23岁有过的想法、苦恼和回忆。即使没有地址，但却一直坚持将我的内心装在歌里寄出，如今能够真正寄给大家，我非常开心。”

白艺潾在离开老东家JYP娱乐后，成立了自己的独立音乐厂牌“Blue Vinyl”，致力于创作能够完全展现自我音乐理念的音乐。作为生平首张正规专辑，《Every letter I sent you》收录歌曲之多，也显示出白艺潾出道后的确积累了不少音乐想法。