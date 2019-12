白艺潾发行离开JYP后首发正规专辑《Every letter I sent you》

ⓒ KBS

白艺潾离开老东家JYP娱乐后的首张正规专辑《Every letter I sent you》于本月10日正式发行。

新专辑主打歌之一的《Square(2017)》在发行后2小时便成为Melon等国内多个音乐榜单冠军,排名超越了IU、DAVICHI等歌手,成为热议话题。

白艺潾新专辑《Every letter I sent you》共有3首主打歌,分别为《0310》、《Popo(How deep is our love?)》以及《Square(2017)》,而整张新专辑则共收录18首歌曲,这也是白艺潾从19岁开始,在4年时间里所创作出的丰硕果实。白艺潾也通过自己独立后的首张正规专辑,向大众展现了自己最真实的音乐理念。

在专辑介绍中,白艺潾用一句“我寄给你的所有信件”开头,并继续写道:“这张专辑承载了我从19岁到23岁有过的想法、苦恼和回忆。即使没有地址,但却一直坚持将我的内心装在歌里寄出,如今能够真正寄给大家,我非常开心。”

白艺潾在离开老东家JYP娱乐后,成立了自己的独立音乐厂牌“Blue Vinyl”,致力于创作能够完全展现自我音乐理念的音乐。作为生平首张正规专辑,《Every letter I sent you》收录歌曲之多,也显示出白艺潾出道后的确积累了不少音乐想法。