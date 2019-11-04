BoA发行全新EP《Starry Night》11日发行 与Crush对唱

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BoA全新EP《Starry Night》于11日发行。

《Starry Night》是BoA的第二张EP，新专辑音源不仅在Melon等所有国内音乐网站公开，同时也在QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐等中国音乐网站同步发售。专辑同名主打歌《Starry Night》的MV也一同在YouTube等视频平台上线。

新专辑主打歌《Starry Night》讲述的是在星光璀璨的冬夜，相爱的人相互依偎的浪漫内容。新歌也邀请到Crush合唱，增添了感性氛围。BoA也参与了主打歌的创作。

除了主打歌外，BoA还亲自创作了收录歌曲《Black》及《Dry Flower》。另外，专辑还收录了R&B歌曲《Butterfly》、旋律轻快的Funky风格的歌曲《I Don’t Mind》、讲述从朋友到恋人的变化过程的歌曲《Think About You》等。新专辑6首新歌风格各异，也展现了BoA扎实的唱功及对不同音乐的消化能力。

BoA也为此次新专辑卖力宣传。专辑发行前，BoA便频繁更新个人社交网络内容，晒出专辑照片及工作照片，同时，在专辑发行当天，还在网络直播平台举行了新专辑纪念直播活动，吸引粉丝关注。