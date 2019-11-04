2019“KBS歌谣大祝祭” 韩流歌手总动员

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2019“KBS歌谣大祝祭”日前公布了今年演出嘉宾名单。

将于本月27日举行的“KBS歌谣大祝祭”的表演嘉宾名单中，防弹少年团、GOT7、ITZY、MONSTA X、TWICE、NU`EST、Red Velvet、SEVENTEEN、NCT 127、NCT DREAM、Stray Kids、THE BOYZ、TOMORROW X TOGETHER、Golden Child、MAMAMOO、宋佳人、ASTRO、Apink、N.Flying、GFRIEND、Oh My Girl、宇宙少女、金请夏等24组歌手在列。

从韩流大势男团防弹少年团到TROT歌手宋佳人，今年的“KBS歌谣大祝祭”几乎是韩流歌手总动员，不同类型的歌手也将为观众及现场歌迷呈现丰富精彩的演出舞台。

2019“KBS歌谣大祝祭”的主持阵容已经确定，将由申东烨、GOT7朴珍荣以及Red Velvet裴珠泫（Irene）共同主持。

今年“KBS歌谣大祝祭”将在韩国一山KINTEX会展中心举行，门票可于17日至20日通过“2019 KBS歌谣大祝祭”官方网站进行申请