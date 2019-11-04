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现在是冬季啦，可以开启养生食补模式了～接下来就为大家介绍几道适合冬季食补的菜肴。

第一：羊肉炖萝卜。这应该是很多人喜欢的美味吧？使用的材料呢包括，羊肉、白萝卜、料酒、生姜、食盐。具体做法：首先将白萝卜和羊肉洗干净，然后切块备用;再将羊肉放入开水中焯五分钟左右，然后去除浮沫取出羊肉;将羊肉、料酒还有生姜一起放入锅中，炖煮到大约六分熟的时候放入准备好的白萝卜;等到全熟之后加入食盐就可以服用了。很多人都会在冬天吃这道菜，会吃但可不一定会做吧？上面的过程请大家记好了！这道食谱具有很好的补中益气的作用，特别适合一些体虚、腰膝酸软以及肾虚，还有脾胃虚汗的患者服用。在冬天服用一些羊肉炖萝卜，能够很好的温暖身体。

第二：牛膝蹄筋。使用材料包括：牛膝、猪蹄筋、蘑菇、辣椒、鸡头、绍酒、生姜、葱、火腿、食盐。做法呢是将牛膝清洗干净之后，切斜刀口片备用;然后将猪蹄筋放入碗中，加入适量的清水蒸煮大约四个小时，酥软之后就可以去除。然后放到冷水中浸泡两个小时，去除外膜就可以洗干净取出沥干水分备用了;再将火腿切丝、蘑菇切丝、葱姜备用，鸡肉切丁;将猪蹄还有鸡肉放到蒸碗的底层，随后放入牛膝，上面一层放火腿以及蘑菇。上面则放上葱姜，后加上各种调味品和水就可以进行蒸煮了，大约三个小时之后就可以服用了。这道食谱对于肝、肾具有很好的补益作用，服用之后能够起到祛风湿以及强健筋骨的作用。

第三道菜谱是莲藕猪脊髓汤。材料包括：莲藕、猪脊髓、葱姜、料酒、食盐。做法是将莲藕清洗干净之后去皮，后切厚片备用;将猪脊髓清洗干净之后放入开水中焯一遍，后沥干水分;然后将准备好的莲藕以及猪脊髓一起放入砂锅中，加入调味品以及清水，慢炖大约两个半小时就可以了;起锅之后去除葱姜，加入食盐就可以直接服用。如果您有腰肌劳损导致的腰痛、腰膝酸软或者四肢无力的情况，那么在冬天休息的时候服用这道莲藕猪脊髓汤，能够很好地辅助身体恢复健康。

第四道菜：牛肉红枣汤。材料包括：红枣、牛肉、料酒、姜片、食盐。做法是：将牛肉清洗之后切小块，红枣去除果核洗干净;将牛肉和红枣一起放入锅中，后加清水、料酒、姜片进行炖煮;等到牛肉软烂之后加入食盐就可以了。服用之后具有很好的补中益气的效果，您不妨尝试制作一下。





（文中窍门来自胡文卉听友）