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冷面是将荞麦面与水萝卜泡菜的冷汤汁或冷牛肉高汤一起吃的美食，是历史悠久、最具代表性的传统面食之一，深受人们喜爱。韩国人通常在烤肉店吃完烤肉后，以冷面代替米饭食用，清爽解腻又能吃饱。





冷面最早起源于高丽时代的平壤与咸兴等北部地区。据古籍记载，在高丽时代冷面就相当流行，平壤一带的居民每逢冬季喜欢把面条放入冷汤里享用。冷面作为平壤地区的风味菜，到了朝鲜王朝时代广为流行。据说，当时社会虽然有平民、贵族之分，然而冷面已成为不分社会阶级、不分季节的美食之一。到了20世纪初，日本殖民统治韩国时期，在都市化的平壤就有好几十家专门卖冷面的餐厅，随后冷面快速地推广至首尔乃至南部地区。以后，按照地区的物产与习俗出现了多样的冷面，其中最具代表性的还是平壤冷面、咸兴冷面与晋州冷面。这三种冷面各有特色，平壤冷面的特点是高汤清爽，面条的荞麦香较浓。咸兴冷面使用以马铃薯淀粉制作的面条。位于南部地区的晋州由于盛产海鲜，所以使用以海鲜为原料的高汤。





冷面的材料如下：荞麦面160克、白萝卜30克（白萝卜腌料：盐1/2小匙、糖1小匙、醋2小匙）、黄瓜30克、梨30克、水煮蛋1/2个。

冷面高汤：牛肉高汤300毫升与适量黄芥末、醋。





冷面的做法是这样的：

首先用牛胸肉400克、水3升、调味料（大葱10厘米、洋葱50克、萝卜50克、蒜5瓣、生姜10克）倒入大锅里，用中火煮30分钟，再调至小火煮20分钟，将汤汁放凉后过滤去除油脂，烫熟的牛肉切成薄片。

2．白萝卜切成薄片后用腌料腌10分钟，并挤出多余的水分。

3. 黄瓜切丝，梨则切成薄片。

4. 在开水中放入1小匙盐、料酒与荞麦面，用大火煮2-3分钟，捞起后用冷水洗净后，沥干水分。

5. 将荞麦面放入碗中，在面条上面摆放切丝的黄瓜、梨与水煮蛋后倒入牛肉高汤。根据喜好加入醋或芥末就更美味爽口。