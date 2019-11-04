韩国就业人口增加的“明与暗”

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据统计，今年1月至11月，韩国就业人口增至去年的3倍，而这一数字包含着多层含义。首先，虽然数据本身令人鼓舞，但若深入分析，仍有众多令人担忧的因素。同时，劳动年龄人口不断减少，明年就业前景并不乐观。





今年就业人口增幅达去年的3倍以上，超出了政府的预期目标。但不可否认的是，去年就业情况走低带来的基数效应起到了一定作用。从年龄来看，就业人口大多集中在60岁以上人群，由政府财政提供的岗位居多。同时，本应在经济活动中最为活跃的30岁及40岁以上人群就业率大幅减少，突显社会经济活力下降，很难创造工作岗位的现实。当然，这并不能抹杀就业人数增加的意义。政府的财政支持可为创造工作岗位开源引流，就业人数增加带来的消费活动会为经济发展注入活力，这也是收入主导增长所追求的目标。今年8月以来，就业人口连续4个月呈增长态势，在经合组织成员国中成绩亮眼。以第三季度失业率来看，韩国以3.5%位列第6，低于韩国的只有捷克、日本、德国、波兰和匈牙利5个国家。





对韩国来说，更大的问题是15至64岁劳动年龄人口减少。据统计厅未来人口推算显示，明年韩国劳动年龄人口将减少23.1万人，是今年减幅（5.6万人）的4倍多。这也意味着会带来就业人口增加放缓，现代经济研究院预测明年就业人口增幅约为20万人。研究院称，明年在基数效应和建筑业、制造业就业人口减少的趋势影响下，就业人口增幅或将小于今年。政府也担忧劳动年龄人口从明年下半年急剧减少将给就业情况带来负面影响，因此已着手采取应对措施。此前，政府将明年工作岗位预算定为2.9241万亿韩元，用于创造95.5万个工作岗位。