皮肤健康的“守护者”——韩国“HOVO”公司

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韩国创新企业的新点子、新想法一直在不断改变全球经济。今天节目里，我们将带领大家共同走进韩国“HOVO”公司，这是一家天然植物香皂生产商，他们的产品具有非常好的治疗效果。今天，我们邀请到了公司的负责人全顺镐（音译：전순호）先生，与他共同聊一聊他们公司。





韩国“HOVO”公司成立于2016年，公司一直倡导一个有趣的理念，“从皮肤上消除悲伤”。全顺镐先生由于敏感的皮肤，从小就遭受了很多痛苦的经历。当他看到山上生长着各种植物时，他希望利用这些植物来制造对皮肤有益的香皂。成年后，他仍然有着这样一种想法，因此，他投身于研究植物领域。他跟随草药采集者了解草药的功效，并研究如何消除草药中固有的毒素。基于他积累的专业知识，他开发出了一种全天然的植物香皂。





我们经常使用的香皂包含从石油副产品中提取的化学物质，例如表面活性剂和石蜡。这些物质非常不利于健康，特别是对皮肤产生很大的刺激，但是香皂制造商别无选择，只能使用这些成分，因为如果不使用这些化学成分，几乎不可能制造出任何香皂。而对于全顺镐先生来说，利用化学成分生产香皂是一件非常简单的事情，但是他在全国各地搜寻，寻找适用于生产香皂的植物和草药，一直探索适合各种皮肤的纯天然成分。他无数次上山下山，还被诊断出患有风湿病，但是他一直坚持研究。他让各种植物以不同的方式成熟，从而可以保持其独特有益成分不流失，同时可以去除其中的毒素。通过使用从数十种植物中提取的物质，他开发出了完全不含任何化学添加剂的香皂。这种肥香皂在没有表面活性剂的情况下能产生丰富的泡沫，并且在没有甘油的情况下能保持皮肤湿滑润泽。更令人惊讶的是，韩国“HOVO”公司推出的纯天然香皂具有良好的治疗作用。





通过以不同方式将各种植物混合，韩国“HOVO”公司推出了三种类型的洗面香皂，它们被证明可以有效治疗特应性皮炎、牛皮癣和化妆引起的皮肤敏感。即使用户不使用任何清洁产品，女性香皂也可以完美实现卸妆的效果。用香皂洗净脸后，用户可能不会在脸部涂抹任何东西而入睡。但是即便如此，由于这款香皂的出色保湿性能，用户的脸部也不会感到干燥。韩国“HOVO”公司的其他产品，包括消除体味的香皂、不会引起湿疹的厨房用香皂以及即使经常洗涤也能防止衣服缩水的洗衣用香皂，韩国“HOVO”公司还为宠物提供了pH值低于4.5的宠物专用香皂。毫无疑问，韩国“HOVO”公司为香皂行业开辟了一片新的天地。





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全顺镐先生尽一切努力推动韩国“HOVO”公司快速发展。韩国“HOVO”公司通过用户的口口相传而产生了积极的效果。现在公司的产品出口到包括德国、日本、法国和中国在内的大约十多个国家。韩国的金融公司估计，韩国“HOVO”公司的技术价值超过80亿韩元。韩国“HOVO”公司的产品申请了化妆品CPNP的认证。未来，韩国“HOVO”公司将有望成为全球首家获得著名欧洲化妆品认证的香皂制造商。





如果韩国“HOVO”公司能够获得CPNP认证，它将会成为高级香皂生产商，这对进入欧洲化妆品市场至关重要。韩国“HOVO”公司在不断研发创新产品，让更多的消费者享用到全天然的健康香皂，让这款具有治疗作用的香皂帮助更多有需要的人。