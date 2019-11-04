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韩国国会已经通过了明年度预算案，这是有史以来年度预算首次超过500万亿韩元。尽管今年韩国的经济增长率可能会低于2％，预计到2020年韩国经济增长仍将保持在较低的2％范围内，但有史以来最大的年度预算引起了人们的广泛关注。这将对韩国经济的发展起到推动作用，加速韩国的经济复苏。今天，我们邀请到了韩国建国大学经济学崔倍根（音译：최배근）教授，与他共同聊一聊韩国明年增加预算将给经济带来的影响。





上周，韩国国会通过了明年度预算案，总额为512.3万亿韩元，比政府最初的提案513.5万亿韩元略有下降。尽管如此，它还是创造了一个新的纪录，比今年的年度预算增长了9.1％。如此巨大的年度预算，其中很大一部分将用于旨在改善产业结构和进一步巩固经济基础方面。此外，明年度预算还将在福利方面投入巨资，特别是对于老年人和低收入家庭的支援将会增加，每年韩国60岁以上的人口增加58万人。





韩国推出了这个创纪录的年度预算，同时这也是2009年以来，韩国预算连续第二年同比增长超过9％。韩国政府希望以此来应对即将到来的经济挑战。





10月份，韩国决定放弃其在世界贸易组织农业领域的发展中国家地位。这意味着韩国不再寻求进口农产品时所享有的特殊利益，因此韩国本土农业将面临新的挑战，甚至是危机。为了解决这个问题，韩国政府决定增加农业预算1.8亿美元。明年度预算还可能再增加1.8亿美元，以应对日益严重的粉尘污染，这已经成为影响韩国民众健康的主要问题。此外，韩国政府增加了超过18亿美元的预算，以提高在关键材料、零件和设备制造方面的竞争力。毫无疑问，此次这些领域年度预算的大幅增长与日本对韩国主要工业材料出口限制有关。





韩国经济一直举步维艰，政府希望通过增加明年总体预算的方式来刺激韩国经济发展，力求克服一直疲软的经济困境。





受各种外部不利因素的影响，包括美中之间持续的贸易战在内的各种因素给韩国经济带来了更大的不确定性。此外，全球经济失去了发展动力，国际贸易环境也在不断恶化。消极的外部因素也对韩国经济产生了巨大影响。在家庭和公司陷入经济困境的时候，政府通常会通过积极的财政政策来支持私营部门。事实上，经济恶化将导致税收下降，对整个经济发展产生更大的影响。





上个月，韩国银行将韩国今年度经济增长预期从2.2％下调至2％，并将2020年的增长预期从2.5％下调至2.3％。亚洲开发银行也将其对韩国今年经济增长的预期从此前的2.1％下调至2％，2020年从2.4％下调至2.3％。在此大背景下，韩国政府将通过积极的财政政策应对这场危机。政府计划在明年上半年使用2020年预算的70％以上，为经济发展注入新的动力。但有人担心，巨额预算可能会损害韩国财政的稳健性。





韩国政府更大的年度预算将不可避免地导致韩国国债的大幅增长。但是，国债占国内生产总值的比例仍将保持在40％以下。日本的国债占其国内生产总值比例约为240％，而美国的这一比例也超过100％。即使对于拥有欧洲最高财政稳健性的德国来说，这一比例也处于60%以上的水平。在韩国前总统朴槿惠执政期间，韩国企划财政部表示韩国政府一直将债务与国内生产总值的比例控制在45％以内。尽管此次预算大幅增加，但明年这一比例仍将低于40％。因此，韩国政府的财政状况一直保持平稳向前发展。





韩国政府计划明年发行价值60万亿韩元的国债，为此笔预算提供资金。韩国国债占国内生产总值的比例将上升2个百分点，达到39.8％，但政府表示可以完全解决这一问题。国际货币基金组织IMF和美国财政部也认为，韩国采用扩张性财政政策是适当的。从目前情况来看，未来预算实施的关键是如何利用大规模预算来振兴韩国经济。





巨额预算将创造更多的优质工作机会。就业可以增加人们的收入，也将鼓励人们增加消费和支出，而更多的消费也将刺激企业增加投资。因此，成功的执行预算将取决于是否能够创造更多优质的工作岗位。为此，政府应该培育更多的制造业新产业。这就是韩国政府致力于集中力量巩固经济基本面的原因。未来执行预算的关键是考量如何在这一领域取得更大的成果。





随着全球经济的不断恶化，扩张性的财政预算不是一个可选择的方案，而是眼下必须执行的方案。韩国政府大幅扩大了明年度预算，以提振其疲软的经济。政府应该正确有效地使用预算，不断改善经济基本面，推动韩国经济实现再次腾飞。