ⓒ KBS

职业：演员

生日：1982年7月3日

出生地：釜山广域市

身高：176cm

学历：首尔艺术大学传媒演艺专业

出道：电视剧《朋友，我们的传说》

其他中文译名：李时言

李施彦的表演生涯是从军队中开始的。李施彦曾在第一次高考中失利，于是暂停学业，在剧团里打工，不久后进入军队服兵役。军队中结识了一位表演专业的前辈，于是李施彦便和前辈开始学习表演。

退伍后，李施彦考入了首尔艺术大学，学习传媒演艺学。毕业后，李施彦曾组建小规模剧团。结束小剧团运营后，李施彦还表演过音乐剧，直至2009年获得机会参演电视剧《朋友，我们的传说》，正式在电视演艺圈出道。

李施彦出道以来参演过大量影视剧。虽多为配角，但其丰富的表演经历使得其演技获得各个剧组以及观众的认可。李施彦通过《请回答1997》中贫嘴的高中生“方成才”一角扩大了知名度，之后又成为热门综艺《我独自生活》的固定嘉宾，使其人气大增。

2019年，李施彦接拍电影《杀了妻子》，出道以来首次成为电影男主角。

主要作品：

·电视剧：

《抉择：女人们的战争》（2019）

《深渊》（2019）

《Player》（2018）

《Live》（2018）

《我的鬼神搭档》（2017）

《MAN TO MAN》（2017）

《W》（2016）

《Remember》（2015）

《Kill Me Heal Me》（2014）

《鲨鱼》（2013）

《请回答1997》（2012）

《武士白东修》（2011）

《医生冠军》（2010）

《朋友，我们的传说》（2009）

·电影：

《杀了妻子》（2019）

《自行车王严福童》（2019）

《我的爱我的新娘》（2014）

《强哲》（2013）

主要获奖经历：

年度品牌大奖 娱乐部分（2019）

MBC演艺大赏 真人秀部分 男子最优秀奖（2018）

MBC演艺大赏 真人秀部分 男子新人奖（2017）