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李施彦

#明星档案 l 2019-12-17

ⓒ KBS

职业：演员

生日：1982年7月3日

出生地：釜山广域市

身高：176cm

学历：首尔艺术大学传媒演艺专业

出道：电视剧《朋友，我们的传说》

其他中文译名：李时言 

 

李施彦的表演生涯是从军队中开始的。李施彦曾在第一次高考中失利，于是暂停学业，在剧团里打工，不久后进入军队服兵役。军队中结识了一位表演专业的前辈，于是李施彦便和前辈开始学习表演。 

退伍后，李施彦考入了首尔艺术大学，学习传媒演艺学。毕业后，李施彦曾组建小规模剧团。结束小剧团运营后，李施彦还表演过音乐剧，直至2009年获得机会参演电视剧《朋友，我们的传说》，正式在电视演艺圈出道。 

李施彦出道以来参演过大量影视剧。虽多为配角，但其丰富的表演经历使得其演技获得各个剧组以及观众的认可。李施彦通过《请回答1997》中贫嘴的高中生“方成才”一角扩大了知名度，之后又成为热门综艺《我独自生活》的固定嘉宾，使其人气大增。 

2019年，李施彦接拍电影《杀了妻子》，出道以来首次成为电影男主角。 

 

主要作品： 

·电视剧： 

《抉择：女人们的战争》（2019 

《深渊》（2019 

《Player》（2018 

《Live》（2018 

我的鬼神搭档》（2017 

《MAN TO MAN》（2017 

《W》（2016 

《Remember》（2015 

《Kill Me Heal Me》（2014 

《鲨鱼》（2013 

《请回答1997》（2012 

《武士白东修》（2011 

《医生冠军》（2010 

《朋友，我们的传说》（2009 

·电影： 

《杀了妻子》（2019 

《自行车王严福童》（2019 

《我的爱我的新娘》（2014 

《强哲》（2013 

 

主要获奖经历： 

年度品牌大奖 娱乐部分（2019 

MBC演艺大赏 真人秀部分 男子最优秀奖（2018 

MBC演艺大赏 真人秀部分 男子新人奖（2017 

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