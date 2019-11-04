中俄向安理会提交缓和对北韩制裁决议案

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中国和俄罗斯16日向联合国安理会提交要求缓和对北韩制裁的决议案。尽管安理会不会解除对北韩制裁，但此举显示出中俄对北韩的坚定支持。





中俄决议案的主要内容是为北韩敞开赚取外汇的窗口，决议案要求解除制裁的水产品、纺织品以及海外劳工等项目均是北韩赚取外汇的重要手段。2017年8月，安理会一致通过了第2371号对北韩制裁决议，禁止北韩出口水产品，而9月发布的第2375号决议禁止北韩出口纺织品，12月22日发布的第2397号决议则禁止所有成员国雇用北韩劳工，要求各成员国在两年内驱逐北韩劳工出境，本月22日刚好是驱逐北韩劳工出境的期限。





决议案要求免除制裁的对象还包括南北韩铁路和公路合作计划。去年4月27日，南北韩首脑达成了京义线、东海线铁路和公路连接和现代化协议，去年12月，南北韩在板门店举行了铁路和公路连接和现代化开工仪式。但若要动工进行铁路和公路建设，必须将物资和装备运入北韩。但因安理会禁止对北韩投资和同北韩开展合作项目，该项目至今没有任何进展。





中俄向安理会提交的缓和对北韩制裁决议案若要获得通过，需在15个理事国中获得9个以上理事国的赞成，同时5个常任理事国也未行使否决权才可。目前，安理会的结构以支持美国的国家居多，中俄决议案基本无望在安理会获得通过。美国国务院也已表达反对立场，称现在未到考虑缓和对北制裁的时候。