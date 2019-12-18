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抓住救命稻草的野兽们(지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들)

2019-12-18

今日首尔

导演：金容勋

领衔主演：全度妍/郑雨盛/裴成宇/尹汝贞/郑满植/陈庆/申贤彬/郑家蓝

类型：悬疑/惊悚/犯罪

上映日期：2020年2月（韩国）

其他中文译名：垂死挣扎的野兽们/救命稻草


剧情概要：

因失踪的恋人而负债累累的泰荣（郑雨盛饰）、辛苦打工却只能勉强维持生计的一家之长忠万（裴成宇饰）、想要洗白过去而觊觎他人所有的妍希（全度妍饰），以及高利贷放贷者朴社长（郑满植饰）、因欠债而家庭破碎的美兰（申贤彬饰）、非法滞留者镇泰（郑家蓝饰）、一心为家人而活的英善（陈庆饰）、失忆的顺子（尹汝贞饰），所有身处困境的这些人，都将一个钱袋视为自己人生的最后机会，从而引发了一连串始料未及的事件。


幕后花絮：

影片《抓住救命稻草的野兽们》演员阵容十分强大，成为该片最大看点。全度妍通过该片，时隔两年再次回归大银幕，而郑雨盛则一改往日作品中的绅士形象，塑造了一个欲壑难填的人物形象，为观众带来了极大的感官冲击。此外，老戏骨尹汝贞、郑满植、裴成宇、陈庆以及年轻演员申贤彬、郑家蓝等互飙演技，让影片在上映前便成为热议话题。

抓住救命稻草的野兽们(지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들)
抓住救命稻草的野兽们(지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들)
抓住救命稻草的野兽们(지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들)
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