《寄生虫》主题曲《一杯烧酒》入围明年第92届奥斯卡金像奖的“最佳原创歌曲奖”初选名单,演唱这首歌的男星崔宇植对此表示感激又惊讶。





近日,崔宇植在自己的Ins发贴称:“在《寄生虫》中,我演唱的《一杯烧酒》..就在这里..Guys, our song from parasite just got shortlisted..Cheers!”与文字一道还上传了奥斯卡最佳原创歌曲奖的初选名单。





《一杯烧酒》由奉俊昊导演作词,并由在片中饰演长子基宇一角的崔宇植演唱。本次将与《阿拉丁》、《冰雪奇缘》等影片的主题曲展开角逐。