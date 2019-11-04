美参议院通过《国防授权法》 继续维持驻韩美军规模

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美国《国防授权法》指的是规定国防预算的有关法律。有如人体的血液，预算是国家运作必须的“能源”，《国防授权法》即是国防政策的有关规定。美国《国防授权法》也包括了韩半岛政策，因而引起韩国的关注。





美国参议院当地时间17日通过了《2020财年国防授权法》，主要内容包括将驻韩美军规模维持在目前的水平，驻韩美军规模减至2.85万人以下时将不得使用所需的预算，即美国国会以法律规定禁止缩小驻韩美军规模。





美国参议院通过《国防授权法》的最大意义是消除了韩美同盟弱化的忧虑。北韩在无核化对话陷入僵局之际，加强了军事挑衅行动，而韩美也围绕某些问题出现了分歧，引起韩美同盟是否趋向弱化的忧虑。以韩国决定终止《韩日军事情报保护协定》来说，美国认为这是弱化韩美日合作的举动而向韩国施压，最终韩国政府保留了终止协定的决定，开始与日本对话。而随着美国国会通过《国防授权法》，也消除了韩美同盟弱化的忧虑，因此具有深远的意义。





目前，韩美正在进行防卫费分担谈判，美国国会通过《国防授权法》将对韩方起到积极影响。特朗普政府要求韩国大幅上调防卫费，将分担额增至今年的5倍，这相当于驻韩美军费用全部由韩方负担。所以有人指出，这不是同盟，而是佣兵。据悉，美国还在考虑将美军撤出韩半岛，以此要求韩方上调防卫费。美国国会将驻韩美军规模维持在目前的水平消除了美军撤出韩半岛的忧虑，尤其是美国国会还在条款中详细说明称，与韩国和日本进行防卫费分担谈判需在共同利益和相互尊重的基础上，保持和过去相同的态度进行协商。