《漫话国乐》 冬日的暖光 / 风在吹 / 平安夜





说到冬季的天气，深冬应该是冬天最冷的一段时间，可很多人在体感上却觉得初冬更冷。这也许是因为到了初冬时节，人们觉得真正的寒冬到来还有一段时间，犹豫是否穿上保暖的内衣或厚衣服，结果因服装跟不上季节，所以感觉更冷一些。





每逢寒风刺骨的初冬到来，很多人会想起著名作家申荣福在监狱里写的散文集《用理想温暖自己：监狱里的思索》的一段文章。

“常说穷人家过日子，夏季比冬季好过一些。

可我们关在牢里的，比穷人家还穷，

如果叫我们选择，我们宁愿选择冬季。”





其实在牢房里过冬备受煎熬，可作家觉得冬季比夏季好过一些，因为作家对此深有体会。牢房大都非常狭窄，但一伙人挤在一起生活，牢房会因人的热气而暖呼呼的，甚至让人对此心存感激。





到了寒冷的冬季，没有伴的人也会倍感孤独，感觉冷冷清清的，相反，有伴的人因身边人则会倍感温馨。在这样的时节，有音乐的陪伴就更有情调了。

“让冬日的暖光照耀你，

将美味的芹菜送给你。

你已拥有一切，

可我忘不了你。”

{音乐1：《冬日的暖光》 /正歌乐队灵魂知己 }





直到近代，对于大部分人来讲，过冬仍是一件非常艰辛的事情。当时，很多人都吃不饱穿不暖，能拥有一件中间一层有棉花的棉袄就是相当不错的了。棉袄虽然比现在的羽绒服厚重，而且防寒保暖效果也差很多，但以前很多人连棉袄这种冬衣都没有。





妇女的辛苦也是不言而喻的，洗衣服每次都得把脏衣服拿到溪水边，打碎冰面，用冰水洗衣，很是痛苦，所以都会翘首以待春暖花开的季节早日到来。小朋友就不同了，他们热烈欢迎寒冬的到来，虽然天气冷得全身直发抖，可还是喜欢在结冰的河面上玩冰橇，直到太阳下山都会一直玩弹珠、打陀螺等各种游戏。还有，中年以上的长辈都有这样的回忆，以前教室里以煤炉取暖，有时候学生给炉子生火，一不小心整个教室就会弥漫烟气，好不容易生了火，学生们都竞相把便当放在炉子上加热，顿时好几十个便当在炉子上堆积如山，这时如果没人看管，最下面的便当还会烧焦。有时候，学生还从家里带地瓜来烤着吃等，这些冬季的趣闻轶事如今已成了回味无穷的往事了。





“风在吹，

风在吹啊，

延平大海上，哎嗨呦，风在吹啊，

哎嗨，好啊，好啊，这是烤栗子，好吃的生板栗啊！”

{音乐2：《风在吹》 / 游乐场乐队}





《烤栗子打令》是一首欢快动听的民谣，但其历史并不悠久，是在1900年初期推出的。当时，延坪岛一带还盛产黄花鱼，黄花鱼很贵重，因此当地的渔民很容易通过捕鱼赚取大钱，民谣《烤栗子打令》的旋律与节奏里充满着延坪岛居民的兴致与欢喜。





说到冬季，我想很多人都会联想到圣诞节。这一西方节日是冬天最美好、最温暖的一个节日，如今已经成了无关宗教的存在，给无数的小朋友留下美好的回忆。





以前，圣诞节被视为一年中最热闹的节日。每逢圣诞节之际，从商店里传出欢快的圣诞歌曲，人们喜欢用花花绿绿的彩纸亲手制作圣诞卡片或装饰品送给亲朋好友，年轻人还喜欢聚在一起熬夜玩乐，所以当时电视上还经常使用这样的宣传语：“年末年初与家人欢度美好时光。”

{音乐3：《平安夜》/ 编曲-姜相求（音）、伽倻琴-郑吉善（音）}