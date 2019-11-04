联合国大会全体会议通过北韩人权决议案

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联合国大会连续第15年通过北韩人权决议案，也是继2012年到2013年、2016年到2018年之后第6次以无投票形式一致通过该决议案。





此次没有一个成员国提出投票要求，这表示几乎所有成员国对此无异议，也意味着北韩人权状况并无改善，国际社会对此极为忧虑。本次决议由欧盟成员国提出，日本、美国、加拿大、澳大利亚等60余国参与共同提议。 韩国从2008年起持续参与共同提议，但今年出于对韩半岛局势的考虑并未参与。由于北韩人权状况没有显著改善，本次联合国决议几乎重复了去年的内容，首先谴责北韩，并敦促北韩立刻停止侵犯人权。决议指出，北韩长期存在有组织的人权侵犯行为，范围广泛、程度严重，并详细记录了人权侵犯行为，包括强制收容所、强奸、公开处刑、任意拘禁、连坐制度、强制劳动等。决议还连续第6次劝告安理会将北韩人权问题提交国际刑事法院，针对最高责任人即金正恩采取适当措施。虽然这一建议并不意味着向刑事法院起诉，金正恩也不会受到实际处罚，但将为今后追究责任提供依据。

对此，北韩予以强烈抗议。因侵犯人权问题受到国际社会批评的国家通常以属内政问题、国家特殊性为由进行辩解，北韩也主张本国国民对人权的标准不同，指称批评相当于干涉内政。除此以外，北韩还反驳称这次决议中提到的人权侵犯案例完全不存在，指责决议是谋求颠覆北韩政权的敌对势力编造的结果。





人权是全人类共享的普遍价值。北韩所提出的本国国民特殊价值标准无法得到认可。北韩权力阶层若不主动改变，联合国人权决议也将不得不继续。