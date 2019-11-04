在北韩设定的年底期限临近之际急剧动荡的韩半岛局势

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在12月7日和13日北韩接连进行所谓的“重大试验”，加剧韩半岛紧张局势的情况下，美国国务院对北韩政策特别代表斯蒂芬·比根访问韩国，并于16日公开向北韩提议会面，但是北韩没有作出任何反应。





北韩在年底期限临近之际接连进行火箭发动机燃烧试验，迫使美国拿出“新方案”。在此情况下，美国国务院对北韩政策特别代表比根访问韩国，并公开向北韩提议会面。其实，在美国和北韩间有不少对话渠道，但是比根访问韩国，并向北韩提议会面，表示美国未能通过这些渠道与北韩进行接触。比根被提名出任国务院副国务卿，最近出席参议院外交委员会举行的任命听证会等难以分身，但是却抽出时间访问韩国，并向北韩提议会晤，表现出美国将尽最大努力解决北韩核导问题的强烈意志，并表示“年底期限”是北韩单方面设定的，美国和北韩间的无核化协商没有底线，也没有期限。这意味着美国将与北韩继续进行无核化协商。





12月15日，美国国务院对北韩政策特别代表比根以3天的日程访问韩国，为缓和韩半岛紧张局势向北韩提议会面，但是北韩没有作出任何反应。因此，比根于17日离开韩国，前往下一个目的地日本。北韩认为美国尚未制定“新方案”，美国确实也没制定“新方案”。在此情况下，北韩觉得没有必要与比根会面。北韩要求美国彻底放弃对北韩敌对政策，这牵涉到撤回驻韩美军、停止韩美联合军演、解除对北韩制裁等诸多问题。对此，美国政府不知应从何处着手，并认为在这些问题上没有必要作出让步。总之，北韩之所以对比根提出的会面建议没有作出任何反应，是因为即使与比根举行对话，也无法取得成果。





12月7日和13日，北韩接连进行疑似洲际弹道导弹级别火箭发动机燃烧试验的“重大试验”，进一步加大对美施压力度，且在比根在韩停留期间对会面建议保持沉默。有分析认为，如果继续这样下去，北韩有可能宣布放弃无核化协商。在此情况下，当地时间12月16日，中国和俄罗斯向联合国安理会提出了旨在解除部分对北韩制裁的决议草案。这是美北双方进行无核化协商两年来，中俄首次向安理会提交相关决议草案。这是少有的事情。在事先未与美国等安理会其他常任理事国及非常任理事国进行磋商的情况下，中国和俄罗斯向安理会提交的该决议草案将无法获得美国、英国、法国这三个常任理事国的同意。也就是说，在五个常任理事国当中，只要其中任何一个常任理事国反对，决议案就无法在安理会获得通过。明知如此，中国和俄罗斯仍提出该决议草案，意在同北韩组建联合战线，共同应对美国压力。在中国和俄罗斯的立场上，韩半岛和平稳定与国家利益密切相关，不希望韩半岛局势回归到出现“战争危机论”的2017年当时的状况。因此，中国和俄罗斯为阻止北韩在今年年底或明年年初试射洲际弹道导弹而试图营造通过对话缓和对北韩制裁的局面。





中国和俄罗斯向安理会提交的草案建议解除北韩海产品、纺织品出口禁令；缓和全面送还北韩外派劳工措施；允许南北韩进行铁路公路对接及现代化升级改造项目。由于中国和俄罗斯很可能与北韩就草案内容进行了磋商，因此，该草案可说是北韩向美国开出的条件。但是当地时间12月16日，美国以为时尚早为由，对缓和对北韩制裁表现出否定立场。在此情况下，美国国务院对北韩政策特别代表比根12月19日突然访问中国。比根本来没有计划访问中国。比根此次突然访问中国意味着美国政府认为有必要与国际社会保持对北韩制裁基调。由于中国和俄罗斯向联合国安理会提交旨在解除部分对北韩制裁的决议草案，美国认为与国际社会联合起来制裁北韩的“共同战线”有可能发生动摇，因此火速将比根派往中国，以转达美国对北韩核导问题的立场。





不论如何，如果中国和俄罗斯向联合国安理会提交的旨在解除部分对北韩制裁的决议草案被否决，北韩有可能走上新的道路。如果美北无核化协商在北韩设定的年底期限以前未能得到重启，北韩或将在年底召开的劳动党中央委员会全体会议上宣布重启核导试验，并强调军事对决和自力更生。也就是说，北韩将不回避战争，并走上自力更生的经济发展道路。最近，北韩进行了两次洲际弹道导弹级别的火箭发动机燃烧试验，但是未向国内公布此事。如果北韩在近期召开劳动党中央委员会全体会议，并决定走军事建设和自力更生的发展道路，将会向全国人民指引北韩今后要走的方向。





在北韩要求美国拿出“新方案”而设定的年底期限剩下不到两周的情况下，国际社会联合制裁北韩的“共同战线”发生动摇将促使北韩做出何种抉择，格外引人关注。