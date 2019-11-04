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在圣诞节即到来之际，街头巷尾到处可见闪烁着五光十色的圣诞树，耳边传来节奏欢快的圣诞歌曲。在韩国，圣诞节早已成为大家一起欢度的节日，即便不是基督徒也策划圣诞活动，儿童们更期盼圣诞老人在夜里悄悄地为自己送来礼物。那么，北韩居民如何过圣诞节呢？





北韩没有圣诞节。因此，大约95%的北韩居民不知道有这样的节日。北韩的基督教可说是虚有其名的宗教机构。因为北韩很少有人主动加入基督教，北韩所谓的基督教徒都是在北韩当局需要时被动员到教会去做礼拜给外国人看的。因此，他们不知圣诞节具有何种意义，教会相关人士则只知道圣诞节是耶稣诞生的日子，对其他的事情一无所知。





今天，圣诞节已成为全人类欢庆的节日，但是也有不过圣诞节的国家。如文莱、坦桑尼亚、索马里等穆斯林国家通过法令禁止庆祝圣诞节。北韩有名义上的教会和教堂，但是没有宗教信仰的自由。因此，在北韩居民中，很少有人知道圣诞节。但是北韩以不同的意义庆祝圣诞前日。12月24日是已故北韩国防委员会委员长金正日的亲生母亲金正淑的生日，而金正淑同已故北韩国家主席金日成、已故北韩国防委员会委员长金正日一道被称为“三大白头将军”，是北韩偶像化政策的核心人物。北韩官方通讯社朝鲜中央通讯社曾报道，金正淑1917年12月24日出生于咸镜北道会宁，卒于1949年。而金正淑是在金正日被正式指名为金日成的接班人后才广为北韩居民所知的。





在1991年12月24日举行的北韩劳动党第6届中央委员会第19次全体会议上，金正日被推举为北韩人民军最高司令官。这具有金正日想更特别地庆祝其亲生母亲金正淑生日的意义。北韩国家主席金日成在1991年12月24日任命金正日为北韩人民军最高司令官，1993年4月金正日被推举为北韩国防委员会委员长等，金日成在世的时候就为他的儿子金正日接掌政权铺平了道路。由于金正日被任命为北韩人民军最高司令官的日子是他的亲生母亲金正淑的生日，12月24日成为同时庆贺金正日和金正淑的日子，因此北韩每年在12月24日举行盛大的庆祝活动。





1973年被选为北韩劳动党秘书后，金正日被视为金日成的接班人，1991年12月24日，金正日被任命为北韩人民军最高司令官，意味着金日成完成其权力交接工作。金正日确切掌握北韩体制内最强有力的两大核心组织党和军后，将其亲生母亲，也就是和他父亲金日成一道展开抗日游击队活动的金正淑以“白头山女将军”之名加以神化。这也具有金正日作为金正淑唯一的儿子，要以白头山正统血统嫡系长子得到北韩民众认可的意义。从这个时候开始，北韩每年在12月24日举行多种多样的活动，庆祝金正日被推举为北韩人民军最高司令官和他亲生母亲金正淑的生日。北韩居民在各自的工作单位即工厂和企业所参加庆祝活动，北韩人民军则以连队为单位举行庆祝活动。如果有人无故缺席，会被拖上批判台或受到惩罚。此外，北韩在12月24日举行金正日一家人赞扬活动时，还进行发誓将效忠于金正日一家人的偶像化工作。该盟誓和偶像化工作在金正恩接掌政权后仍在进行。





在北韩高中教师用教材“金正恩革命活动教授参考书”里写道，金正恩2006年12月24日毕业于金日成军事综合大学。当时，其父亲北韩国防委员会委员长金正日在北韩人民军指挥官面前向他授予毕业证书。金正恩在2009年1月8日被正式指名为北韩政权接班人，但是北韩人民军早在两年多以前的2006年12月24日就将金正恩介绍为正式接班人。据悉，北韩国防委员会委员长金正日当天对北韩人民军领导班子说，如果金正恩继承他的位子，12月24日将成为历史性的日子。这意味着金正日委员长要与其亲生母亲金正淑的生日连贯起来，让北韩民众称颂其一家人的丰功伟业。





北韩国务委员会委员长金正恩从2002年开始在金日成军事综合大学专攻军事学，4年后的2006年12月24日获得金日成军事综合大学的毕业文凭和徽章，并被其父、北韩国防委员会委员长金正日内定为接班人。2011年12月17日，北韩国防委员会委员长金正日逝世后，金正恩接掌北韩政权，成为北韩最高领导人。近几年来，北韩虽然没有举行关于金正恩委员长12月24日事迹的纪念活动，但是12月24日作为纪念金日成、金正日、金正恩金氏三代丰功伟业的重要纪念日，强调金氏家族唯一具有“白头山血统”的正统性。如此这般，在北韩，12月24日是带有政治色彩的日子，但是北韩的年底景象和其他国家别无两样。





尽管带有政治色彩，但是北韩居民每到年底时分都会总结过去的一年。也就是说，在这一年里做了哪些有意义的事情，做了哪些需要反省的事情。每年年底，北韩各单位分别举行名为“总和”的集会，每人对其一年的业务和生活态度进行反省，并相互批判指责。如果做了对不起人的事情或伤害人心的事情，就要在这一年过去以前道歉和解。做生意的人有时会欠别人的钱，有时会把钱借给别人。因此，到了年底必须清算债务关系。由于当年欠下的债要在当年还清，北韩在个人之间也举行名为“总和”的聚会。





北韩居民从生到死都离不开组织。不论身在何处，做什么事情，北韩居民作为组织的一员，每年都要在年底通过对各自业务和生活态度进行反省并相互批判的“总和”回顾一年。此外，个人之间在新年到来之前还清债务，妇女们则通过清洗被褥或大扫除等方式除旧迎新。这继承了韩民族祖先在年底还清旧债，打扫房子的传统。今天，圣诞节已不是特定的宗教节日，而是全世界数十亿人口共享的美好节日。因此，我们希望北韩居民也能同欢共庆这欢快的圣诞节。





近几年来，北韩在宗教领域迈出了有意义的一步。因为北韩在初、高中教材里标示了宗教设施。过去，北韩从未标示宗教设施，因此很多学生不知北韩有宗教设施，但是在教材里标示宗教设施后，北韩学生才知道原来北韩也有宗教设施。此外，由于外国的宗教界人士经常访问北韩，并有很多宗教团体向北韩提供援助。因此，北韩不得不公开其名义上的宗教设施。由此看来，北韩居民迟早会知道有圣诞节这样的节日。





不论如何，在美北无核化协商陷入僵局的情况下，北韩声称要送给美国圣诞节礼物，并在东仓里发动机试验场进行“重大试验”等加剧紧张氛围，为欢快的圣诞节泼上了一盆冷水。