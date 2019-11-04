韩国性别平等水平排名全球第十

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据联合国开发计划署针对全球189个国家进行的性别不平等指数（GII）调查显示，韩国排名全球第十，在亚洲国家中排名第一，被评价为两性平等国家。而最近世界经济论坛发布的性别差距指数（GGI）显示，韩国在全球153个国家中仅排在第108名。两者的巨大差距引发了关注。





女性家族部表示，韩国的性别不平等指数为0.058。性别不平等指数是显示一个国家性别不平等程度的指标，通过女性教育、女性经济和政治参与度、产妇保护等项目进行评价。0代表完全平等，1则相反。指数越低，该国在性别上就越平等。韩国的女性经济活动参与率从52.2%小幅上升至52.8%。在女性权力赋予方面，女性议员比例为17.0%。接受中等以上教育的女性比例为89.8%，与前一年持平。产妇死亡率没有变化，青少年生育率则从1.6人减少至1.4人，不平等程度有所缓解。





瑞士是两性最平等的国家，指数为0.037。瑞典和丹麦并列第二，为0.040分，其次分别为荷兰（0.041）、挪威（0.044）。亚洲国家中，新加坡以0.065排名第11，日本为0.099，排名第23，中国为0.163，排名第39。





不过在同时进行的性别发展指数（GDI）调查中，韩国仍被划分为第三集团，远低于性别不平等指数的排名水平。性别发展指数按照性别差距水平将各国划入五个集团，不分具体排名。韩国的性别发展指数较低，主要是由于男女收入差距。韩国男性的人均国民总收入为5.0241万美元，但女性仅为2.3228万美元。





另外，韩国在世界经济论坛的性别差距指数中排名落后，主要是由于该指数项目和计算方式不同。性别差距指数从2006年开始发布，主要以经济活动参与度和参与机会、教育、健康和寿命、政治权力四个领域的统计为基础，对性别差距进行数值化。今年韩国的指数为0.672，在153个国家中仅排名第108，但较去年上升了7个名次。韩国的女性高管比例低、性别收入差距大，导致在经济活动参与度和参与机会领域的排名尤其低，仅为第127名。教育领域排在第101名，政治权力领域为第79名，相对较高。在出生性别比、预期健康寿命等健康和寿命领域表现则较好，与巴西、匈牙利、波兰等38个国家并列第一。





无论是联合国开发计划署的性别不平等指数、性别发展指数，还是世界经济论坛的性别差距指数都不能完全反映性平等程度，因此有必要以各个指数的重点评价项目为主，进行综合判断。不过这些结果显示，韩国在实现性平等上依然任重道远。分析认为，这主要是意识上的问题。尽管保健医疗、相关法律制度等条件大幅改善，但性平等意识的改善仍较为缓慢。有意见认为，为此，更应加强对青少年到成人各年龄段人群的两性平等教育。