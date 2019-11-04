联合国连续十五年通过北韩人权决议案

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18日，北韩人权决议案在联合国大会全体会议上以不经投票协商一致的方式获通过。该决议案谴责北韩侵犯人权，敦促北韩进行改善。





决议案于上月14日在联合国负责人权的第三委员会获通过，未经任何修改提交大会全体会议。联合国2005年首次通过北韩人权决议案，此后每年都会通过，今年已是第15次。这也是继2012年到2013年、2016年到2018年以来，第6次以不经投票协商一致的方式通过决议案。这意味着北韩人权状况完全没有好转，也毫无努力改善迹象，国际社会在这一问题上的负面态度也保持不变，因此决议案获得了大部分成员国的支持，没有进行票决的必要。此次决议案由欧盟成员国提出，日本、美国、加拿大、澳大利亚等60余个成员国参与共同提议。韩国到去年为止参与了共同提议，但今年没有参与。韩国常驻联合国代表处表示，虽然韩国与国际社会一同努力改善北韩人权状况的基本立场没有变化，但考虑到目前的韩半岛局势等因素，没有参与共同提议。





北韩称，该决议案与人权增进和保护毫无关系，是敌对势力不断反复的典型宣言，并辩驳称决议案中提及的所有人权侵犯事例完全不存在。俄罗斯、中国和委内瑞拉等国也支持北韩的立场，但没有任何国家要求票决。





决议案内容与去年相同。首先对北韩进行了谴责，称长期以来北韩存在有组织的人权侵犯行为，范围广泛、程度严重，并敦促北韩立刻停止人权侵犯。决议案同时还记录了具体的人权侵犯行为，包括开设强制收容所、强奸、公开处刑、任意拘禁和处刑、适用连坐制度、强制劳动等。决议案还建议安理会将北韩人权状况递交国际刑事法院，就违反人道罪对最高责任人采取适当措施。这一内容2014年首次出现在决议中，迄今已连续6年重复。分析认为，最高责任人实际上是指北韩国务委员长金正恩。决议案还强调南北对话对改善北韩人权和人道状况极为重要。





北韩实际上是与世袭王朝体制相似的专制国家，并未确立法治。因此在作为人类普遍价值的人权状况上，停留在全球最低水平。联合国人权决议是对这一状况的严厉警告和改善命令。但该决议无法强制北韩采取任何措施，也无法将北韩人权问题和金正恩送上国际刑事法院。但由国际社会协议得出的联合国决议无疑具有《国际法》上的效力。在北韩人权状况持续得不到改善的状态下，若采取措施的条件成熟，随时都可对北韩进行审判。