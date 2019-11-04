韩国发布人工智能国家战略

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17日，韩国政府在文在寅总统的主持下召开第53次国务会议，发布了跨部门制定的人工智能（AI）国家战略。根据该战略，通过人工智能，韩国到2030年将创造455万亿韩元的经济效益，并将生活质量的经合组织排名从目前的第30名提高至第10名。





科学技术信息通信部长官崔起荣同教育部、雇佣劳动部等相关部门人士召开联合例行记者会，就人工智能国家战略作出说明。根据说明，人工智能国家战略依据文在寅发表于10月28日的人工智能基本构想制定，响应了对人工智能引发的产业和社会变化进行应对的时代要求。崔起荣表示，将把国家资源集中到韩国较全球主要国家具有优势的领域，不停留在单纯的技术和产业战略上，追求实现以人为本的人工智能。今后，政府将对总统直属第四次工业革命委员会进行重组，使之发挥人工智能国家委员会的作用，构建起跨部门合作体系。另外，政府还将召开总统主持的战略会议，确保全体国民人工智能教育、全体产业人工智能利用等跨部门课题顺利执行。





人工智能国家战略提出了“超越IT强国，走向AI强国”的愿景，制定了到2030年数码竞争力全球第三、通过人工智能创造455万亿韩元经济效益、生活质量全球第10等目标。为此，战略设定了构建全球领先的人工智能生态系统、成为全球人工智能利用度最高的国家、实现以人为本的人工智能三大领域的9项战略和100个执行课题。首先，人工智能生态系统的构建包括扩建人工智能基础设施、掌握人工智能半导体技术等方案，推进到2021年全面开放公共数据，到2024年建成光州人工智能集成园区，开发新一代智能型半导体，整改相关法律制度等。第二，为实现全球人工智能利用度最高的目标，将重点构建教育体系，促使所有年龄层和职业的国民均能掌握人工智能基础知识。在实现以人为本的人工智能方面，将对人工智能带来的就业岗位变化进行先发制人应对。





目前，韩国不仅在人工智能竞争力上落后于美国、中国和日本等主要国家，国家层面上的战略也出台较晚。但分析认为，第四次工业革命尚处于初期阶段，与竞争国家之间的距离还未扩大到无法赶上的水平，因此韩国的机会充分。最紧迫的课题是规制改革、基础设施构建和人才培养。分析指出，随着国家层面的战略出台，若能予以稳步推进，韩国将有望超越竞争国家。