洪楠基对明年韩国实现经济增长目标保持乐观

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韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基对明年韩国实现2.4%的经济增长持非常乐观的态度。对此，部分人士予以批判，称今年韩国经济很难增长2%，明年国内外利空因素也恐将持续。





韩国政府在19日公布的明年度经济政策方向中提出了实现2.4%的经济增长率、创造25万个工作岗位的目标。洪楠基表示，综合考虑明年经济增长预期和政策效果制定了上述目标。韩国银行、韩国开发研究院（KDI）和国际货币基金组织（IMF）预计明年韩国经济增长2.3%。在此基础上，韩国政府提出经济反弹和经济增长率上升作为明年的经济政策目标。





今年，韩国经济因各种国内外利空因素陷入困境。预计2020年，韩国经济将面临是陷入长期低增长困境，还是创造触底反弹条件的分岔路口。韩国政府根据这一情况制定了明年的经济政策方向。有评价认为，政府经济政策的大方向是对的，但恐难实现经济增长率、工作岗位、招商引资目标的意见仍占上风。考虑到目前的情况，韩国明年也很难降低国内外不确定性。今年，美中贸易战给韩国出口带来巨大打击。虽然美中已达成初步协议，但贸易摩擦依然持续。此外，美国、中国、欧盟和日本等主要国家经济呈下行趋势，韩国消费和投资等内需也仍低迷不振，且有预测认为，受低生育率和老龄化影响，明年韩国劳动年龄人口将急剧减少。在此背景下，韩国政界严重对立，美北关系因无核化持续紧张，南北韩关系也陷入了僵局，加之韩国明年还将举行国会议员选举，这些都是导致经济不确定性加剧的影响因素。