BLACKPINK无新作品引发粉丝抗议 YG表态“明年初回归”

ⓒ YG Entertainment

BLACKPINK因迟迟未有新作品、国内活动处于停滞状态而引发粉丝不满，并进行示威抗议。就此，YG娱乐方面出面回应。

YG娱乐日前通过官方社交媒体账号作出解释称：“YG娱乐一直都认真聆听包括BLACKPINK在内的所有旗下艺人粉丝的意见。”YG方面表示，BLACKPINK今年一年在4个大洲的23个城市举行了32场演唱会，目前则将主要精力放在日本巨蛋巡演日程中。

YG介绍称：“BLACKPINK成员在巡演同时，也在进行新专辑的录制工作，公司以明年初发行新专辑为目标，正在同成员一起加紧筹备。”

YG也对BLACKPINK的粉丝表达了谢意称：“YG的所有员工对粉丝们的因爱而生的责备表示深深的感谢。我们会尽最大努力为大家呈现最好的音乐作品。”

稍早前，BLACKPINK的粉丝因不满YG的安排，将要求BLACKPINK进行演艺活动的横幅挂在卡车上，并在YG公司所在地首尔合井洞一带巡游以示抗议。粉丝认为，BLACKPINK今年4月推出歌曲《Kill This Love》并进行海外活动，但其后便不再有新作品，并且国内的演艺活动几乎为零，甚至还缺席年末各大颁奖典礼。同时，早已计划好的成员solo活动，在Jennie之后也再无下文，粉丝对此感到十分遗憾。