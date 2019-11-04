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窍门1、刚买回来的新衣服一定要用食用盐水浸泡后洗一洗再穿，因为新衣服上可能残留防皱处理时的化学药品甲醛。另外，用盐水浸泡后还可以产生防皱效果。

窍门2、接触过樟脑丸的衣服不宜马上穿，尤其是内衣。樟脑丸含有的萘是一种有毒的化工原料。它可通过人的呼吸道进入人体，也可经皮肤、黏膜和消化道被人体吸收，还能直接作用于红细胞。

窍门3、在你洗澡的时候，在浴水中加入几滴风油精，浴后会浑身清凉爽快，还有防治痱子，防蚊虫叮咬，驱除汗臭的作用。

窍门4、手腕长粗的女孩子想带较细的手镯怎么办，不能硬带，要来点巧的。把手上套一个塑料袋，再去戴那些平时不容易带的镯子，就非常好戴了，也不会把手弄疼，取的时候也是同样的方法。

窍门5、洗脚的时候，在水盆里放一些茶叶。在这样的条件下，泡一会儿脚，就可以除去异味了。不好用的洗发精也别丢了，洗毛衣的时候放进去的话，比较不容易起球。

窍门6、出门时随时在包包里面带一节小的干电池，如果你的裙子带静电的话把电池的正极在裙子上面擦几下就可以去掉静电了。

窍门7、在洗完脸后，用手指沾些细盐在鼻头两侧轻轻摩擦，然后再用清水冲净，黑头粉刺就会清除干净，毛细孔也会变小。

窍门8、不管是鞋子的哪个地方磨到了你的脚，你就在鞋子磨脚的地方涂一点点白酒，保证就不会磨了。





（文中窍门来自李明听友）