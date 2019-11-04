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金刚山位于南北韩分界地带，绝大部分的山峰位于北韩境内，素有北韩第一山的美誉，也是北韩最具代表性的旅游胜地之一。





金刚山作为北韩第二高山，号称拥有1万2000个山峰。金刚山的山水尤为奇特，岩石经受数万年的风蚀雨削而形成，层峦叠嶂的顶峰与1万2000个山峰各呈奇状，峰外有峰，连山绵谷，万石如林，飞瀑万千，碧潭盈盈，景观千姿百态，景色绝美，令人流连忘返。





目前在全球只有韩国一个国家处于分裂状态，老一代经历了同一民族自相残杀的韩国战争，经过长达3年的战争，无数家庭妻离子散，家破人亡，这场悲剧造成了1000万离散家属，从此被迫分离在南北韩两地。





金刚山对于韩民族，尤其是对于家乡在北韩的韩国人来讲有着特殊的意义，因为金刚山在北韩境内，近在咫尺，却遥不可及，所以很多人一直向往到金刚山旅游。1998年末，在现代集团的推动下，启动了以韩国人为对象的金刚山旅游项目。当初，韩国人从束草港搭乘客轮到金刚山旅游。2003年，现代集团还开辟了金刚山的陆路旅游路线，游客可以从江原道高城出发，乘坐旅游大巴前往金刚山旅游。截至2005年，金刚山游客人数突破100万人次，深受民众的欢迎。但2008年，在金刚山发生游客进入禁区被北韩哨兵击毙的事件，从此金刚山旅游被迫暂停直到如今。





还有，金刚山曾经是南北韩离散家属团聚活动的举办地点。南北韩自韩战以来断绝来往，一直处于紧张对峙状态，直到1985年。当年9月，经过15年的努力，南北韩自韩战以来首次互派家乡访问团。2000年，以第一次南北韩首脑会谈为契机，南北韩离散家属团聚活动得以实现。从此直到2018年，南北韩一共21次互派离散家属家乡访问团。为了提供会面场所，2008年离散家属会面所在金刚山完工落成，自2009年以来，南北韩离散家属团聚活动多次在这里举行，阔别几十年的南北韩离散家属重逢的感人场面每次都打动韩民族乃至世人的心，人们由衷地祈愿南北韩能够早日实现统一。