导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：宋京顺(韩国高丽大学行政系)





高考是人生的一大转折点，韩国也是一样。韩国的高考是怎样进行的？学生们是如何去寻找自己的专业和梦想的呢？本期节目有请不久前在韩国参加2019年高考的宋京顺考生为我们介绍一下韩国的高考以及高考对韩国年轻人和家庭的意义。









南：你好！请你自我介绍一下吧？

宋：听众朋友们，大家好! 我是在韩国留学近8年的中国留学生，名为宋京顺。明年进入韩国高丽大学的行政专业学习。

南：首先恭喜你如愿以偿考上自己所希望上的大学。韩国大学生高考结束之后都做些什么呢?

宋：韩国学校高考结束后不会马上放假，所以有很多同学还会继续留在学校里，等到放假的时候呢，有些同学会去做兼职，以增加自己的社会阅历。还有一些和朋友一起去旅行放松心情的同学也很多。另外，有些同学会利用这个假期去考驾照。每一个人都会好好利用这个假期，让自己在大学前画上一个完美的句号。

南：其实从中学升入大学无论在哪个国家都是人生大事, 东北亚国家的主要方式就是高考, 那么韩国学生上大学都有哪些渠道呢?

宋：在韩国上大学的方法非常多。完全反映高中成绩或高考成绩的情况很多,但是除此以外还有很多方法。不仅是作文考试、面试，还有评价学生基础学习能力的适应性考试等等。像我这样在国外生活过的学生还可以用外国人专用的渠道入大学。









南：在一些国家有“高考决定人生”的说法, 在韩国是不是也是这样呢？

宋：10年前有很多人还抱着“高考决定人生”的想法，但随着时代的变迁，这种氛围最近逐渐减弱。在韩国上大学的途径真的很多，所以实际上有很多学生们在高考阶段都不复习专业课，而去准备大学面试。条条大路通罗马，不仅仅是高考，人生也不只是有一种选择。所以，我觉得我们应该用多样的眼光看待这个世界。

南：韩国的学生们是如何努力寻找个人的专业和梦想的呢?

宋：我觉得韩国在帮助学生寻找梦想的方面非常优秀。每个学校都有“前途咨询处”，像我们学校前途咨询处里有各种各样的测试(包括一些爱好测试)。学生测试以后可以和老师进行深度咨询。另外，每个地区都有青少年文化中心,学生们可以在这里进行和他们感兴趣的主题讨论，而且每年都会举办梦想体验博览会。他们还可以在青少年文化中心以低廉的价格申请听自己喜欢的课程之类的。

南：韩国学生选择大学主要考虑哪些因素呢?

宋：韩国学生在升学时要考虑的因素中，最主要的还是就业因素。因为上大学的主要目的就是就业，就业目前还是比较看重大学以及专业是否对口。如果选择的专业符合当前就业发展趋势，就很利于就业。我周围有很多同学朋友都选择了可以保证就业的专业大学。其次考虑的因素是自身兴趣，像我对社会科学很感兴趣，所以选择了行政专业。总之，我认为不管去什么大学、什么专业，入学以后付出的努力更重要，我相信努力一定不会辜负每个人的。









南：以你自己的亲身经验, 如何才能在韩国得到大学招生者的青睐呢? 应该事先做好哪些准备? 还有父母们应该怎样帮助孩子比较好呢？

宋：大学招生时最看重的是高中平时成绩以及韩国语能力水平，还有自我介绍等。其中最重要的是 韩国语能力水平 ，如果想在韩国大学留学，必须得参加韩国语能力考试，叫Topik。在韩国大学报名条件中，Topik三级是一个普遍的条件,可以算是小学生水平的韩国语。但是像我这样在韩国生活较久的学生也很多，所以要是想报考韩国稍好的大学，我推荐Topik考到五级或以上。我的Topik是六级，而和我情况差不多的朋友们都是六级。所以需要好好准备。另外 自我介绍书的具体内容 也是重要的评价要素! 首先,一定要掌握每个学校对于学生的要求标准。像我的情况，在写高丽大学自我介绍书的2个月期间,有200多次浏览了高丽大学的网站。我了解到高丽大学的校训是“追求公益”为主，其次为“私益”。即，要想办法把自己的经验和这所学校的要求标准联系起来。必须要明确的表现给大学招生者们需要选拔自己的理由，如果有正在准备韩国留学的父母，我希望你们最好尽快掌握子女可以去的大学,然后缩小目标,详细了解后做好留学准备!以及给予他们 关怀和鼓励 ！

南：最后能介绍一下你的目标和梦想吗？

宋：我不想在经历很多事情之前就确定我的发展方向，所以我打算明年我成年开始，在参加学校生活和社会生活的时候，首先去争取各种机会，然后去体验更多一点。虽然我还没有具体的未来目标，但是现在我有一个大概的目标就是当一个对移民到韩国或着对在外同胞们有帮助的人。希望就像今天在KBS韩国国际广播电台的节目中来分享亲自体验留学生活一样，经常做一些有意义的事情。 （图片来自嘉宾）