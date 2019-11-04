驻韩美军基地迁移与韩美防卫费承担协商展望

导 播：金博

主持人：全家霖（韩国湖西大学教授）

专 家 : 徐明济（时事评论家）

林志豪(庆尚大学教授)





美国副国务卿、对北韩政策特别代表史蒂芬·比根（Stephen Biegun）结束他对韩国、日本和中国为期6天的访问，于20日返回美国。比根在此次巡访期间公开向北韩提出会面的建议，并表示北韩方面应当知道如何与美方接触，对此北韩并未作出任何回应。在年底期限临近之际，美国和北韩无核化谈判却迟迟没有进展，美北关系近期正在陷入自2018年在新加坡举行首次“美北首脑会谈”以来最紧张的状态。与此同时，韩美两国目前正就龙山美军基地迁移与美韩防卫费承担问题进行进一步的协商。其中，驻韩美军基地正从首尔市中心的龙山迁至京畿道的平泽。另外，韩美两国11日在《驻韩美军地位协定》会议上决定，韩方正式收回位于江原道原州市、仁川市富平区和京畿道东豆川市的4处驻韩美军基地。目前韩美两国就防卫费分担达问题各持己见、僵持不下。在此情况下，本期的《时事焦点》节目邀请两位专家，就目前陷入困境的美北关系、韩美防卫费承担协商以及驻韩美军基地迁移等一系列韩半岛焦点问题进行深入探讨与分析。欢迎收看！