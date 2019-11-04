打造运动与美容的“结晶”——韩国“PowerfulX”公司

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接下来，让我们一同走进韩国的创新型企业，他们的创新思想正改变着全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“PowerfulX”公司，这是一家将运动与美容结合在一起开拓市场新空间的公司。让我们与公司首席执行官朴仁哲（音译：박인철）先生一道，聊一聊他们公司。





韩国“PowerfulX”公司成立于2014年，创造了一种新的商业模式并打开了一个新的体育和美容市场。公司在朴仁哲先生的领导下开发出了这个新的市场空间。





朴仁哲先生是冒险家，他渴望挖掘未开发的机会，这点从他对创建各种新公司所作的贡献就可以看出。他参与创建的互联网公司后来成为韩国最大的数字媒体平台Nasmedia。他还创建了有史以来第一个互联网旅行预订平台以及标志着视频共享业务里程碑的Pandora TV。他把目光投向运动和美容，并将其作为下一个目标。当他偶然看到一款肌肉修复霜时，他凭直觉认为这将是一款可以满足客户需求的全新产品。





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由韩国“PowerfulX”公司开发的修复霜于上世纪90年代就被韩国棒球运动员使用过，它可以缓解肩膀、颈部、腕部、背部和膝盖的疼痛。但是其中最大的问题是仅由专业运动员使用的产品不能保证其市场的成功。为了打造所有人都可以使用的止痛霜，韩国“PowerfulX”公司致力于开发一种无味的修复霜，它可以很容易地进入皮肤而不会发粘。通过广泛的研究和反复的临床测试，公司每三个月对产品进行一次升级。结果，与传统的含有薄荷醇和辣椒素的修复霜不同，这款产品仅使用葡萄糖胺和MSM就开发出了无味但仍会发热的产品。而后，公司找到了一个独特的营销渠道，让这款产品真正走进潜在的消费者。





韩国“PowerfulX”公司对他们的产品非常有信心，称消费者如果发现产品没有效果，可以在1年之内退货。除高速公路休息区外，公司还向公共浴室、美容店和体育比赛场馆提供了样品，以便更多的人体验这款产品。他们还在体力劳动者密集的地方，如渔村和矿山推广了这款产品。事实证明，营销策略是非常成功的，这款产品的销售额大幅增长。现在，韩国“PowerfulX”公司每年都会销售超过100万个肌肉修复霜。这种修复霜在国外也引起了极大的关注，在外国展会上一天的销售额就达到了1.8万美元。韩国“PowerfulX”公司将产品销售到中国、越南、俄罗斯和美国等多个国家和地区。





韩国“PowerfulX”公司已经推出了客户想要的各种新产品。为了推进创新产品的研发，公司每年为每个员工提供9000美元，以鼓励他们尝试新的发明创造。事实上，韩国“PowerfulX”公司的每一位员工都将通过发挥无限的想象力来引领创新。