



职业：歌手/演员

生日：1983年9月25日

出生地：首尔

身高：168cm

血型：B型

学历：庆熙大学后现代音乐学专业

出道：唱片《Cry Eye》

其他中文译名：孙丹菲

孙淡妃2007年发行唱片《Cry Eye》以歌手身份出道，第二年发行的个人第二张EP主打歌《疯了》风靡大街小巷，让孙淡妃一跃成为国内一线solo女歌手。2009年，孙淡妃又一代表作《星期六晚上》让她拿奖拿到手软。同一年，孙淡妃也接拍了首部电视剧《梦想》。

2012年发行EP《眼泪簌簌》后，孙淡妃将事业重心转移至表演方面，并参演了《家人之间为何这样》、《警察夫人2》、《山茶花开时》等多部人气电视剧，演技也获得了观众认可。

除了影视剧表演外，孙淡妃还常在综艺节目中亮相，并能为节目营造不错的氛围，是一位成功多栖发展的艺人。

主要作品：

·唱片：

《眼泪簌簌》（2012）

《The Queen》（2010）

《Type B》（2009）

《孙淡妃Mini Album Vol.2》（2008）

《Mini Album Vol.1》（2008）

《Cry Eye》（2007）

·电视剧：

《山茶花开时》（2019）

《警察夫人2》（2016）

《家人之间为何这样》（2014-2015）

《光和影子》（2011-2012）

《梦想》（2009）

·电影：

《背叛的玫瑰》（2018）

《侦探2》（2018）

主要获奖经历：

第14届堤川国际音乐电影节 JIMFF庆典 JIMFF RISING STAR奖（2018）

第20届大韩民国文化演艺大奖 电视剧新人奖（2012）

第20届HIGH1首尔歌谣大赏 本赏（2011）

第19届HIGH1首尔歌谣大赏 本赏（2010）

第24届金唱片奖 数字音乐部分 本赏（2009）