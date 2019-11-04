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孙淡妃

#明星档案 l 2019-12-24


职业：歌手/演员

生日：1983年9月25日

出生地：首尔

身高：168cm

血型：B型

学历：庆熙大学后现代音乐学专业 

出道：唱片《Cry Eye》

其他中文译名：孙丹菲

 

孙淡妃2007年发行唱片《Cry Eye》以歌手身份出道，第二年发行的个人第二张EP主打歌《疯了》风靡大街小巷，让孙淡妃一跃成为国内一线solo女歌手。2009年，孙淡妃又一代表作《星期六晚上》让她拿奖拿到手软。同一年，孙淡妃也接拍了首部电视剧《梦想》。 

2012年发行EP《眼泪簌簌》后，孙淡妃将事业重心转移至表演方面，并参演了《家人之间为何这样》、《警察夫人2》、《山茶花开时》等多部人气电视剧，演技也获得了观众认可。 

除了影视剧表演外，孙淡妃还常在综艺节目中亮相，并能为节目营造不错的氛围，是一位成功多栖发展的艺人。 

 

主要作品： 

·唱片： 

《眼泪簌簌》（2012 

《The Queen》（2010 

《Type B》（2009 

《孙淡妃Mini Album Vol.2》（2008 

《Mini Album Vol.1》（2008 

《Cry Eye》（2007 

·电视剧： 

《山茶花开时》（2019 

《警察夫人2》（2016 

《家人之间为何这样》（2014-2015 

《光和影子》（2011-2012 

《梦想》（2009 

·电影： 

《背叛的玫瑰》（2018 

《侦探2》（2018 

 

主要获奖经历： 

第14届堤川国际音乐电影节 JIMFF庆典 JIMFF RISING STAR奖（2018 

第20届大韩民国文化演艺大奖 电视剧新人奖（2012 

第20届HIGH1首尔歌谣大赏 本赏（2011 

第19届HIGH1首尔歌谣大赏 本赏（2010 

第24届金唱片奖 数字音乐部分 本赏（2009 

 

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