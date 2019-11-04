第9届昌原K-POP全球音乐节纪念特辑
2019-11-04
#明星档案 l 2019-12-24
职业：歌手/演员
生日：1983年9月25日
出生地：首尔
身高：168cm
血型：B型
学历：庆熙大学后现代音乐学专业
出道：唱片《Cry Eye》
其他中文译名：孙丹菲
孙淡妃2007年发行唱片《Cry Eye》以歌手身份出道，第二年发行的个人第二张EP主打歌《疯了》风靡大街小巷，让孙淡妃一跃成为国内一线solo女歌手。2009年，孙淡妃又一代表作《星期六晚上》让她拿奖拿到手软。同一年，孙淡妃也接拍了首部电视剧《梦想》。
2012年发行EP《眼泪簌簌》后，孙淡妃将事业重心转移至表演方面，并参演了《家人之间为何这样》、《警察夫人2》、《山茶花开时》等多部人气电视剧，演技也获得了观众认可。
除了影视剧表演外，孙淡妃还常在综艺节目中亮相，并能为节目营造不错的氛围，是一位成功多栖发展的艺人。
主要作品：
·唱片：
《眼泪簌簌》（2012）
《The Queen》（2010）
《Type B》（2009）
《孙淡妃Mini Album Vol.2》（2008）
《Mini Album Vol.1》（2008）
《Cry Eye》（2007）
·电视剧：
《山茶花开时》（2019）
《警察夫人2》（2016）
《家人之间为何这样》（2014-2015）
《光和影子》（2011-2012）
《梦想》（2009）
·电影：
《背叛的玫瑰》（2018）
《侦探2》（2018）
主要获奖经历：
第14届堤川国际音乐电影节 JIMFF庆典 JIMFF RISING STAR奖（2018）
第20届大韩民国文化演艺大奖 电视剧新人奖（2012）
第20届HIGH1首尔歌谣大赏 本赏（2011）
第19届HIGH1首尔歌谣大赏 本赏（2010）
第24届金唱片奖 数字音乐部分 本赏（2009）
2019-11-04
2019-12-09
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