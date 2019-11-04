文在寅：韩中日决定为美北尽快重启对话、取得无核化进展作出努力

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韩中日三国共同认为，美北应尽快重启对话，取得无核化进展。韩中日就此达成共识是否能遏止北韩挑衅，促使北韩重返无核化谈判桌，非常引人注目。





韩中日合作与韩美或韩美日合作有着本质上的不同。韩日均属美国的同盟，无论双方还是三方达成协议，均是在韩美日合作框架内，和北韩的立场截然不同。但中国不同，中国是北韩的“血盟”，在外交和安保等方面，中国担任了北韩“监护人”的角色；在经济方面，北韩受国际社会制裁，中国则是北韩的“生命线”。可以说，中国是唯一能够遏止北韩进行挑衅的国家。韩中日在领导人会议中达成共识，认为美北应尽早重启对话，取得韩半岛无核化进展，将对北韩形成某一程度的影响。





目前，最引人注目的是北韩会否在圣诞节前后发射洲际弹道导弹，对美国进行武力挑衅。对此，美国态度强硬，最近，美国侦察机连日飞临韩半岛上空，加强对北韩监视，双方关系持续紧张。





韩国总统文在寅在韩中日领导人会议前会见中国国家主席习近平。在会谈中，双方就美北持续进行对话的重要性达成共识。韩中元首共同认为美北应重启对话，避免进行武力示威。





文在寅在会见中国国务院总理李克强时，还提及东亚铁路共同体构想，李克强对此表示积极支持。因国际社会对北韩制裁，南北韩铁路和公路合作计划没有任何进展，中俄在向联合国安理会提交要求缓和对北韩部分制裁的决议案中也提出应对南北铁路与公路合作计划予以制裁豁免。文在寅提及东亚铁路共同体构想也是为了加强与北韩的合作，促使北韩回到对话桌前。