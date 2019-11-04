崔济勋的小说《捉鬼》

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花了很长时间寻找信里的地址。

有如捉迷藏，那个旧公寓

蜷伏在两国建筑之间狭窄的空地后面。

我敲了敲大门，里面发出噔噔噔下楼梯的声音。





过了一会儿，门开了个小缝，

露出一张皱巴巴的老脸。





“你是比尔·默瑞吗？”

“对！阿夫涅兹·斯克鲁奇。”





편지에 적힌 주소지를 찾느라 한참을 헤맸다.

그 낡은 아파트는 술래잡기를 하듯

건물 벽 사이의 좁은 공터에 뒤로 쑥 물러나 웅크리고 있었다.

문을 두드리자 안쪽에서 우당탕탕,

요란하게 계단을 내려오는 소리가 울렸다.





잠시 후 문이 빼꼼히 벌어지며

쭈글쭈글한 얼굴 하나가 나타났다.





“빌 머레이씨?”

“예, 에브니저 스크루지씨”









2012年，为纪念英国大文豪查尔斯·狄更斯诞辰200周年，世界各国举行了各种纪念活动。韩国也有9位作家为纪念狄更斯发表了小说集《你好！狄更斯先生》。崔济勋的《捉鬼》是这部小说集里的一篇小说，崔济勋的《捉鬼》就相当于狄更斯《圣诞颂歌》那篇小说的续集。









#采访：文学评论家全绍英

我们见到小说中比尔·默瑞这个名字，就会觉得作家的确很会写小说。有一位电影明星也叫比尔·默瑞，他演了一部名为《捉鬼敢死队》的电影，这部电影讲述的是几个志同道合的人成立了捉鬼公司，为民提供捉鬼服务。从比尔·默瑞这个名字，我们就知道小说的内容和捉鬼有关，比尔·默瑞来找斯克鲁奇就是为了捉鬼。





“费用是30先令，对吧？“





“36先令！我不是跟你说过吗？圣诞节要多加20%。斯克鲁奇。”





“这真奇怪，

反正圣诞节没有客人，应该打折才对，

怎么还多加钱？”





“既然这样，那你就去找别人吧！

“好吧！如果你能把今晚的事办好，我就把钱给你。”





“ 비용은 30실링이라고 했죠?”





“36실링. 크리스마스라 20%의 할증이 붙는다고 분명히 알려드렸을텐데요, 스크루지씨”





“그게 이상하다는 거요.

크리스마스라면 어차피 일거리도 없을 텐데, 오히려 에누리를 해줘야 하는게 아니오.

얼토당토않은 할증 대신에”





“정 그러시다면, 다른 사람을 알아보시죠”

“제길~ 알았소. 오늘 밤 일만 제대로 처리해준다면 약속한 대금을 지불하리다”









作家崔济勋 (1973.首尔)

2007年发表短篇小说《奎尔瓦男爵岛》

2011年获得第44届《韩国日报》文学奖