韩国成越南最大投资国绝非偶然

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越南和韩国的关系较一般国家间的关系有着更为独特的一面，这主要来源于两国在历史、文化上的相似处和共通点。

两国同属汉字文化圈、筷子文化圈，也同是以水稻种植为主的水稻文化圈。在历史上，两国都深受中国影响，但都保持了独立、自主的文化传统。因婚姻移居韩国的越南女性较多，也为两国更添一层亲密感。韩国国内还存在越南血统的韩国人。13世纪越南李朝最后一位王子逃亡高丽，他的后裔便是花山李氏。还有传闻称，被越南人尊为国父的胡志明深爱丁若镛撰写的《牧民心书》。另一方面，韩国军队曾参加越战，双方都蒙受了巨大损失。南北越统一后，越南曾是北韩的唯一建交国。此后，随着越南推进改革开放，1992年与韩国建立了大使级别外交关系。建交后，两国签署了投资保障、避免双重征税等各类贸易协定。两国在文体、教育等各领域的合作也飞速发展，越南已成为韩国未来共同繁荣的伙伴，韩国也基于过去经济开发的经验，积极帮助越南复兴。2000年后，韩流在越南深受欢迎。随着越南进入高速增长期，韩国对越投资也急速增长。最近，韩籍教练朴恒绪掀起的热潮使两国关系更为亲近。在越南，韩国人会受到格外亲切和温暖的对待。





但韩国企业积极投资越南并非仅出于这种亲近感。越南作为投资对象，最大的优点是教育热潮和学习能力。进入越南市场的企业家一致认为，越南人学任何东西都很快，也很擅长应用。在中国工资水平和不确定性上升的情况下，越南作为替代性的投资对象受到了关注。相较中国，越南的工资水平更低，但劳动力质量高、风险低。另外，韩国人对越南人更有亲近感，文化上也具备相通之处。因此，韩国成为越南最大投资来源国并非偶然。