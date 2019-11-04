韩半岛局势面临重大分水岭

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在北韩设定的美北无核化协商年底期限仅剩下不到一周的情况下，有关各方围绕北韩核问题进行激烈的外交战。





12月24日在中国成都举行的韩中日领导人会议上，三国就韩半岛无核化和通过对话解决问题达成共识。美国总统特朗普则强调，不论北韩送来何种圣诞节礼物，美国都会成功处理。在美北关系和双边无核化协商陷入僵局的情况下，北韩表示在东仓里西海卫星发射场进行了“重大试验”。北韩表现出强硬立场，不但进一步恶化美北关系，还会给南北韩关系乃至韩半岛及东亚安全局势带来负面影响。在此情况下，韩中日三国领导人就此问题进行讨论，具有相当的意义。目前，美北无核化协商陷入僵局，三国领导人对此表示极大忧虑，并就如何能让美北双方重启无核化协商进行讨论，可以说具有极大的意义。





本次在中国举行的韩中日领导人会议被称为“圣诞节外交战”。因为本次会议在圣诞节前日举行，且再过一周，北韩设定的美北无核化协商期限就将届满。特别值得一提的是，12月23日韩国总统文在寅和中国国家主席习近平举行双边首脑会谈，为挽救美北无核化协商的火种而努力。





12月16日，中国和俄罗斯向联合国安理会提交了要求缓和对北韩制裁的决议草案。以目前的情况来看，该决议草案难以在安理会获得通过，但是在韩国政府的立场上，由于北韩希望国际社会缓和对北韩制裁，且安理会通过该决议草案将有助于重启美北无核化协商。因此，韩国政府静观其变，没有提出异议。文在寅总统高度评价中国政府为维护韩半岛和平作出的努力，且对中国和北韩间长久以来的友好合作关系表示理解。如果中国政府积极说服北韩重启美北无核化协商，北韩或许会回到协商桌前。总之，韩国总统文在寅认为当前的韩半岛局势极为严峻，且中国国家主席习近平对此表示认同，这可说是本次韩中首脑会谈的意义所在。韩中领导人认为，维持美北对话动力十分重要，且在会谈中就中国和俄罗斯向联合国安理会提交的要求缓和对北韩制裁的决议草案进行了讨论。12月23日下午，韩国总统文在寅在与中国国务院总理李克强举行会谈时，还谈及“东亚铁路共同体”构想，以促使北韩重启美北无核化协商。





不论如何，由于韩中日三国领导人就韩半岛无核化问题进行紧密协调与合作，北韩将难以发起追加挑衅。北韩不能不顾中国的立场，且2020年是北韩所谓的“国家经济发展五年规划战略”的最后一年。因此，金正恩委员长必须创造业绩，以巩固自身地位。目前，北韩更需要中国的支持与协助。在此情况下，如果北韩试射洲际弹道导弹等发起军事挑衅，中国的立场将变得非常尴尬，且美国等国际社会有可能对美北无核化协商持否定态度。因此，北韩将不会轻举妄动。





12月3日，北韩表示将在圣诞节送给美国一份礼物，至于送给美国何种礼物，完全取决于美国的抉择。对此，专家认为北韩或许会试射洲际弹道导弹，但是到12月25日圣诞节当天尚未捕捉到任何挑衅迹象。分析指出，由于对北韩具有强大影响力的中国和韩国致力于阻止北韩发起挑衅而加重了北韩的负担。在此情况下，当地时间12月24日，美国总统特朗普表示，不论北韩送来何种“圣诞节礼物”，美国都会成功处理。又说，金正恩委员长也有可能送来漂亮的“花瓶”，而不是导弹。真不愧是特朗普总统。对北韩将送给美国何种“圣诞节礼物”，专家们作出试射洲际弹道导弹、发起局部挑衅等悲观展望，但是特朗普总统表示，北韩也有可能送来漂亮的“花瓶”。据日本共同社最近报道，2018年2月北韩国务委员会委员长金正恩指示批量生产移动式导弹发射车。如果该报道属实，这意味着北韩没有无核化意志。因此，美国必须为掌握北韩人民军动向作出更大努力。过去一年多来，北韩没有进行核试验，也没试射中远程弹道导弹。因此，为使北韩保持现状，美国正对北韩施展刚柔并济战略。





美国表示，不论北韩采取何种行动，我们做好了应对一切情况的准备，且在圣诞节前一天即12月24日同时派出4架侦察机，对北韩的陆地、海上和空中进行了详细侦察。尽管如此，由于北韩将在年底召开劳动党中央委员会全体会议，而金正恩委员长有可能在此会议上宣布停止美北无核化协商，走上新的道路，未来韩半岛情况仍存诸多变数。关键在于北韩何时举行劳动党中央委员会全体会议，并在此次会议上做出何种决定。考虑到当前所处的情况和与周边国家的关系，北韩将不会回到出现“战争危机论”的2017年当时的状况。因此，韩美两国及有关各方必须积极说服北韩重启对话，并为此制定新的战略。北韩国务委员会委员长金正恩有可能通过明年的新年贺词宣布走新的道路。因此，美国政府密切关注北韩动向，并着手拟定各种应对方案。





在北韩设定的美北无核化协商年底期限逐渐临近之际，有关各方是否能让北韩回到美北无核化协商桌前，引起国际社会的密切关注。