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去年6月12日在新加坡举行了具有历史意义的第一次美北首脑会谈。据悉，北韩在会谈前将美国向其提供经济援助作为开展无核化协商的条件之一。当地时间2018年6月1日，时任北韩劳动党副委员长金英哲在美国总统府白宫与特朗普总统进行面谈时表示，北韩要在元山开设赌场，并提及马息岭滑雪场扩建计划。那么，马息岭滑雪场是什么样的地方呢？





“马息岭”顾名思义是马要休息的山岭。由于山势高峻，长途跋涉的马要在这里休息片刻。北韩国务委员会委员长金正恩执政后，致力于促进旅游业发展，2012年12月指示重新建设马息岭滑雪场。马息岭滑雪场周边的葛麻机场原先不是民用机场，而是空军机场，但是后来将其扩建为民用的元山葛麻机场。进入金正恩时代后，北韩计划将元山葛麻机场扩建为一年可接待120万旅客的机场，并为招揽游客和滑雪爱好者而着手建设马息岭滑雪场。北韩国务委员会委员长金正恩也是滑雪爱好者，因此他指示在2013年内完成建设任务，而马息岭滑雪场在不到一年的时间里就建设完成。





马息岭滑雪场位于江原道元山附近的山岭上。雪从晚秋下到初春，其山谷斜面适合铺设滑雪道。在日本殖民统治韩国的上世纪20年代，马息岭滑雪场作为韩半岛首个滑雪场开张营业，但是经历韩国战争后变成废墟，没人再去滑雪，直至北韩国务委员会委员长金正恩执政后才迎来新的转机。金正恩委员长在执政第一年，即2012年12月指示重建马息岭滑雪场，并使其成为世界级的旅游圣地。其目的在于通过吸引外国游客赚取外汇。之后创造“马息岭速度”一词，加快滑雪场建设进程，并于2013年12月完成建设。据悉，北韩国务委员会委员长金正恩在瑞士留学期间经常滑雪，因此在马息岭滑雪场完工前到滑雪场去直接乘坐索道等，对滑雪场设施表现出莫大的关心。





马息岭滑雪场从马息岭山脉海拔1360米的大和峰顶点顺着各个山坡伸展出初、中、高级滑雪道，还能享受滑雪橇、骑雪上摩托车等冬季体育的乐趣。此外，在设备齐全的马息岭酒店里有250间外国人专用客房和150间北韩居民用客房，还有游泳场、台球场、娱乐场、舞会场、理发馆、咖啡厅、餐厅、三温暖等设施。马息岭滑雪场总面积达1400万平方米，雪道全长49.6公里，还有滑冰场、游泳场等设施。马息岭酒店为地下3层、地上8层建筑物。2015年，北韩劳动党机关报《劳动新闻》将马息岭滑雪场介绍为“北韩的国宝”，并强调马息岭滑雪场的雪道数和全长为世界级水平。





由于马息岭滑雪场被视为金正恩体制的象征，因此北韩居民都想亲自去见识一番。只要有钱，一般居民也能去。目前，个人到马息岭滑雪场去滑雪、住酒店等玩儿3天大约需要240万至380万北韩圆，折合韩币为28万至40万。有些北韩居民去马息岭滑雪场的主要目的并不是滑雪，而是为了住酒店。据悉，有6名北韩妇女平均分摊一笔钱到马息岭滑雪场去玩儿了3天后对周边的人说，我们尽管花了够吃一年的米钱，但也非常值得。因为从未住过这么好的酒店。特别是桑拿和游泳设施，真是太好太好了。





在北韩，滑雪并不是单纯的娱乐活动，而是修心养性、锻炼身体的一种方式。在冬季多雪的江原道北部地区，学生们必须义务性地接受滑雪行军训练，当地居民则利用周边的自然地形滑雪。每年到了冬季，北韩的道路上通常堆着10厘米以上的积雪，因此即便不是滑雪场也能滑雪，但是北韩居民喜欢到马息岭滑雪场去滑雪。因为在这里，除了滑雪以外，还能住上好的酒店。2016年去过马息岭滑雪场的俄罗斯国立莫斯科大学某研究委员说，马息岭酒店设施绝不逊于瑞士滑雪酒店。正因为如此，有钱的北韩人家每年都到这里来滑雪、住宿。此外，北韩的初中生、高中生、大学生，乃至在单位里创造出优秀业绩的员工则可以得到利用马息岭滑雪场的优惠。

目前，访问北韩的外国游客通常在马息岭滑雪场停留一周的时间。因此，北韩为吸引更多外国游客而积极宣传马息岭滑雪场。北韩邀请日本前职业摔角选手、现日本参议院议员安东尼奥·猪木和驻平壤外交官等许多人访问马息岭滑雪场，并展开宣传活动。曾出席南北韩高级别官员会谈的北韩体育省副相元吉宇于2013年9月在马息岭滑雪场工程现场邀请日本媒体记者时表示，如果韩国或国际组织提出要求，北韩有意在国家层面提供马息岭滑雪场作为会议或活动场地。由此可知，北韩对马息岭滑雪场感到极大自豪。特别值得一提的是，北韩决定参加2018年平昌冬奥会后，邀请韩国滑雪代表队高山滑雪、越野滑雪运动员和教练前往马息岭滑雪场同北韩运动员一道展开联合集训，以炫耀马息岭滑雪场是拥有各级雪道和最新设备、足可举办国际大赛的滑雪场。迄今为止，美国前职业篮球明星球员丹尼斯·罗德曼和日本前职业摔角选手安东尼奥·猪木等人曾访问过马息岭滑雪场。而在2018年平昌冬奥会开幕前，南北韩滑雪运动员以两天一夜的日程在马息岭滑雪场进行了联合集训。最近，中国中央电视台介绍马息岭滑雪场，提高了中国人民对马息岭滑雪场的关心程度。因此，北韩在大力宣传马息岭滑雪场的同时，为吸引更多中国游客而在进行整修美化工程。





那么，马息岭滑雪场能否如北韩所愿，发展成为国际休闲旅游圣地呢？可能性很大。因为元山是口岸城市，且北韩正在进行元山葛麻海岸旅游区建设工程，并计划与马息岭滑雪场连贯起来，打造成旅游产业集群。外国游客结束元山旅游后，可北上至七宝山、三池渊、白头山等地旅游观光。因此，马息岭滑雪场可成为北韩东北部休闲旅游中心。目前，北韩因遭受国际社会严厉制裁而难以推进旅游产业发展，但是今后将在“自力更生”的旗帜下，致力于打造世界级的旅游集群。最近，北韩积极推进元山葛麻海岸旅游区、三池渊郡旅游区、阳德郡温泉旅游区三大国家策划的工程项目，为发展旅游产业作出极大努力。





今后，马息岭滑雪场若能与周边的旅游区形成旅游产业集群，将可提高其作为北韩东北部休闲旅游中心的地位，但是国际社会对北韩制裁和投资的不确定性将会拉低马息岭滑雪场的国际竞争力。