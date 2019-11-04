光州市与现代汽车合资工厂开工建设 打造光州模式就业岗位

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光州模式就业岗位是指地方自治团体和企业建立合资法人，创造就业岗位的一种新尝试。这一模式由光州广域市和现代汽车合作推进，具体方式为光州市和现代汽车投资建立合资法人，现代汽车委托生产。现代汽车开发排量1000cc以下的小型SUV，委托合资法人环球汽车公司（Global Motors）进行生产。光州市则通过提供补贴、减税免税为合资法人创建初期的稳定化和可持续发展提供支援。





按照每周工作44小时计算，该工厂劳动者平均起步年薪为3500万韩元。工厂还将在委托外部专家进行研究后，引入提高基本薪资等先进工资体系。虽然劳动收入相对较低，但将通过各项福利和政府提供的各类补贴进行弥补，比如通过提供住房、交通、教育、医疗和文化等各方面的补贴来提高实际收入水平。该模式在减轻企业负担的同时，可取得较大的就业岗位创造效果，加上间接产生的就业岗位，预计总体新增就业岗位可达1.2万个。此外，该模式还有望成为国内汽车产业的突破口，创造新的劳资共生模式。





然而，面临的挑战也比比皆是。为减轻劳动者住房压力，光州市计划建设800户幸福租赁住房。另外，劳资共同支援中心、职场托儿所、开放型体育馆等设施即将动工，附近公路等也进入设计阶段。为保证工程进展顺利，关键是确保规模庞大的预算。第二，与劳动界的矛盾也是一大问题。劳动界从规划阶段起就持续抗议，认为这家工厂最终会成为现代汽车的工厂，结果与工资下调无异。虽然劳动界从总体上参与了该项目，但要求在成立法人后，持续保障劳动界的参与。随着矛盾的加剧，劳动界拒绝出席动工仪式，劳资共生的意义也大为削弱。第三，打着“第二光州模式”名号的类似项目在韩国其他地区不断涌现，存在重复投资、供给过剩问题。此外，项目的可持续性也引发了忧虑，蔚山、龟尾等地正在推进建设数千亿韩元规模的环保型汽车生产及零件工厂，光州工厂有可能在最具可持续性的环保型汽车市场的挤压中遭到淘汰。